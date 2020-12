Regreso a las aulas: Cantero respondió a Amsafé y dijo que "están dadas las condiciones"

cantero-martorano02.jpg

Frente a la posición del gremio, la ministra de Educación remarcó su postura: “Las condiciones desde el punto de vista sanitario están dadas, toda vez que hay un decreto firmado por la ministra de Salud. Hemos sido muy respetuosos de las autoridades sanitarias y no hemos autorizado actividades sin la consulta a los especialista en salud para hacer esta esta planificación”, expresó Cantero.

En cuanto a la situación de los edificios escolares también esgrimida por Amsafé, la ministra de Educación dijo que desde el Ministerio "se trabajó desde julio en aprender los protocolos". Abundó: "Hemos habilitado gastos para obras y para comprar insumos para dejar en condiciones los lavamos en todas las escuelas. Seguimos invirtiendo en mejoras edilicias. Estos son los mismos establecimientos donde dieron clases hasta el 15 de marzo con todos los alumnos adentro. Entonces se supone que se está en condiciones de hacer estas actividades en pequeños grupos”.

Diálogo con los docentes

Cantero señaló que seguirán dialogando con los gremios docentes sobre el regreso a la presencialidad. "Creemos que es un derecho de los chicos el tener esta oportunidad de un nuevo lazo distinto y que los alumnos mantengan esa expectativa de que tal vez en febrero podamos volver y tener algo de presencialidad", sostuvo esta mañana.

Los alumnos de unas 60 escuelas privadas retomaron este miércoles por la mañana a las actividades presenciales, a través de una serie de encuentros en burbujas de no más de ocho estudiantes y bajo estrictos protocolos para evitar contagios de Covid-19 que se repetirán en la próxima semana. En el grueso de las escuelas públicas el regreso a las aulas quedará para el año próximo porque Amsafé acordó un quite de colaboración considerando que no están dadas la situación sanitaria ni las condiciones de infraestructura de las escuelas para garantizar que el encuentro sea seguro.

"Estamos recibiendo fotos desde la primeras horas de la mañana de los chicos llegando a las escuelas, en aquellos lugares donde ya han empezado las convocatorias a pequeños grupos", destacó la ministra y aclaró que "la actividad propuesta por el ministerio está planificada para los quince días primeros de diciembre, por lo tanto no todo tiene que comenzar hoy, no tiene por que ser todos los chicos juntos, sino al contrario con ingresos escalonados, graduados en pequeños grupos y con protocolos".

Desde el gobierno provincial "estamos llamando a la reflexión a todas las escuelas, a la comprensión de que estos encuentros presenciales son una decisión que además se articula con todo lo que venimos trabajando durante este año. Hemos trabajado mucho para sostener la educación a la distancia pero también para prepararnos para una posible vuelta a la presencialidad, hemos seguido con mucha atención lo que ha pasado con las 150 escuelas rurales donde si hay presencialidad. Los testimonios son muy conmovedores", concluyó.