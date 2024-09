Vóley: tres días a full del torneo infantil y juvenil más importante de la provincia en Normal 3

Las pequeñas menores de 12 jugarán en su categoría que no es federada. Ellas y ellos estarán en las sedes de varios clubes.

La categoría sub 14 será federada, tanto para chicas como para chicos. Gran encuentro organizado por el Normal 3.

El torneo se organiza para la categoría sub 14 federada y para categoría sub 12, no federada en ambas ramas. El encuentro deportivo dura 3 días y concentra más de 1000 deportistas de entre 11 y 14 años para disputar más de 300 partidos entre los 38 clubes en canchas distribuidas en la escuela Normal 3 y los anteriormente mencionados clubes de barrio de la ciudad.