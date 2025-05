Todo mal para Jack Doohan en Miami, con sanciones, acusaciones y Franco Colapinto al acecho

No hubo nada positivo para el piloto de Alpine . No fue rápido, ni en el único ensayo libre ni en la clasificación del sprint. Sufrió contingencias en ambas sesiones, pero también cometió errores que se suman a los de los anteriores grandes premios. El contraste con el otro rookie, Kimi Antonelli, que logró la pole, fue notable, aunque claro, el italiano corre con Mercedes.

En el único ensayo sobre un veloz callejero como el de Miami, con tramos sinuosos, angostos y peligrosos, Doohan no fue rápido. En la comparación con su compañero Pierre Gasly siempre estuvo muy por detrás con la goma media, que fue con la que se hizo casi toda la tanda.

La multa en la práctica de Miami

Allí ninguno de los dos Alpine hizo tiempos porque la piña de Oliver Bearman congeló la práctica. Solo la mitad del parque logró marcar con goma de clasificación y quedaron atrás: 17º y 19º.

Además de un flojo rendimiento en pista, que incluyó una furiosa bloqueada antes de la última horquilla, más tarde llegaría la sanción de 1.000 euros por excederse en la velocidad en el pit-lane. Es de 80 kph, circulaba a 97,5 kph. Se supone que fue al entrar a boxes, donde no habría accionado el limitador.

Y su tarea del viernes la completó con la insólita qualy de la sprint, donde no pasó el primer corte por no poder abrir el segundo intento rápido.

En realidad, nada garantizaba que lo hubiera logrado, porque después de que todos giraran por primera vez, Doohan quedó 16º, a 0,308s de Gasly, que era 12º.

No dobló en el pit lane

Pero cuando fue mandado a pista para el segundo intento, en una calle atiborrada de autos, el equipo lo sacó inmediatamente atrás de Gasly. Pero cuando doblaba para la calle del pit-lane no pudo hacerlo porque se pasó. Ahí lo superaron varios autos y quedó último en la cola.

El video de la salida mostró que al salir del box, Doohan dobló todo el volante sin corregir jamás, ni siquiera al ver que había un mecánico de Alpine indicando la salida de Gasly, a quien tenía a su derecha.

Esta es la salida completa de boxes de Jack Doohan. No sé lo ve volantear por la salida de Gasly, simplemente pareciera que se pasa.



Video:

El mecánico no pareció molestarlo, en lo que sería lo único en lo que podía aferrarse Doohan, que no le embocó a la calle, por lo que debió ser ayudado para retroceder y volver a la línea.

Además, surgió otro video más tarde donde se aprecia que en el primer intento en la Q1, también Doohan fue mandado detrás de Gasly. También se abrió mucho sobre el límite de boxes pero dobló.

En la primera salida a Qualy, Gasly y Doohan ya habían salido de la misma manera, a la par.



La primera vez no hubo ningún inconveniente.



@cgymm https://t.co/jITbgX7r50 pic.twitter.com/ofgLip0a4E — Alpine Argentina F1 (@TeamAlpineArg) May 2, 2025

Y además tuvo tiempo de llegar a abrir vuelta, aunque para eso debía acelerar fuerte, casi al ritmo de clasificación. Eso era mejor, aún si desgastaba gomas, que no abrir el giro.

Jack Doohan podía abrir la vuelta

La prueba de que pudo hacerlo fue que, cuando faltaba 1m 10s de la Q1, Lance Stroll, que venía en giro rápido, había consumido 23,8s al momento de pasar a Doohan que venía a paso lento. Si se considera que la primera vuelta el australiano la hizo en 1m 29,171s, hubiera tenido tiempo si aceleraba.

Pero no lo hizo y explotó contra su equipo por mandarlo atrás de Gasly y, según él, generar el error. No pareció que fuera así y el equipo no emitió un comunicado inmediato asumiéndolo.

Es más, en sus redes sociales solo publicó: "Desafortunado para Jack se lo perdiera al final de SQ1. Mañana será otro día en el que buscaremos seguir empujando".

A Oliver Oakes, el director del equipo, lo consultaron en la rueda de prensa con los jefes de equipo si podía confirmar a Doohan para Imola teniendo en cuenta los enormes rumores en torno a la vuelta de Colapinto. Dijo un salomónico “hoy es así”.

Mañana no se sabe. Doohan sigue haciendo su parte para darle la entrada pronto al piloto argentino.