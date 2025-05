San Lorenzo: el dueño de una agencia de autos quedó preso acusado de estafar a seis personas

El perjuicio económico total está estimado en unos 50 mil dólares o 60 millones de pesos.

Lucente remarcó que el acusado se comprometía a entregar el vehículo prometido “a la brevedad, pero sin especificar una fecha”. Sin embargo, según la imputación, las entregas que se iban prometiendo en distintas fechas tampoco se cumplían.

Para Lucente, el incumplimiento obedecía a que “desde un primer momento el acusado decidió despojar a la víctima de la suma entregada no habiendo requerido nunca a empresa alguna la remisión de la unidad que ofrecía a la venta u otra similar, quedándose con el dinero entregado por la víctima a partir de dicho ardid o engaño pese a los múltiples reclamos efectuados”.

En ese marco, agregó el fiscal en su imputación, Del Greco solo respondía los reclamos con “falacias y promesas falsas” ya que en realidad nunca había realizado “gestión alguna para la entrega” de los vehículos que se comprometía a entregar mediante esos contratos de compraventa.

Prisión preventiva

Medios de San Lorenzo como Pregón indicaron que durante la audiencia el acusado tomó la palabra para decir que no es un delincuente y que tenía voluntad de pago. En ese sentido deslizó que quiso llegar a acuerdos con los denunciantes pero éstos se habían negado.

Del Greco también aseguró que, como no tiene empleados, en caso de ir preso y no poder trabajar no tendría como afrontar los reclamos. En ese marco se le dio la posibilidad de evitar la prisión preventiva ofreciendo bienes en caución pero no pudo aportar ninguna garantía material en ese sentido.

Finalmente la jueza Griselda Strólogo le dictó la prisión preventiva por 30 días que podrán ser prorrogados en caso de que la fiscalía aporte nuevo material incriminatorio que lo amerite. En el caso de que se presenten más damnificados, podrían sumarse imputaciones.