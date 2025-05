Argentina: el país más seguro de Sudamérica según el índice de Paz Global 2024

Argentina alcanzó en 2024 el primer puesto como país más seguro de Sudamérica, según el prestigioso Índice de Paz Global (Global Peace Index) , elaborado anualmente por el Institute for Economics and Peace (IEP). El país logró un ascenso significativo respecto al año anterior, cuando ocupaba el tercer lugar en la región.

La seguridad es un criterio clave para muchos viajeros a la hora de planificar un viaje por América Latina . En este sentido, Argentina se consolida no solo por su diversidad cultural y geográfica, sino también por los avances registrados en los indicadores de paz y estabilidad.

Los datos son recopilados por expertos del IEP, en conjunto con el Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Sydney, y analizados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist.

Argentina, entre los 50 países más seguros del mundo

En el contexto global, Argentina se ubica ahora en el puesto 47, un dato que refuerza su imagen como destino turístico confiable. Según el informe, el país también fue destacado el año anterior por haber registrado “la mayor mejora en materia de paz en América”, con avances notables en militarización y seguridad interior.

El segundo país más seguro de Sudamérica es Uruguay, que se posiciona en el lugar 52 del ranking mundial. En 2023, había liderado la región y se encontraba en el puesto 50.

Liderazgo mundial y desafíos regionales

A nivel global, los cinco países más seguros son:

Islandia.

Irlanda.

Austria.

Nueva Zelanda.

Singapur.

Por el contrario, Colombia y Venezuela aparecen como los países más inseguros del continente americano, de acuerdo con el mismo informe.

Turismo y precauciones

La diversidad geográfica de Argentina, desde la imponente Cordillera de los Andes hasta las majestuosas Cataratas del Iguazú, la convierte en un destino turístico de gran atractivo. No obstante, a pesar de la mejora en los índices de paz, persisten desafíos como la inestabilidad política y las manifestaciones ocasionales. Estos eventos no son frecuentes, pero pueden generar cierta inquietud entre los visitantes.

En cuanto a la criminalidad, los delitos menores, como robos o arrebatos, son los riesgos más habituales y suelen concentrarse en zonas urbanas turísticas, como Buenos Aires o Rosario. Con las precauciones adecuadas, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia segura y enriquecedora.

Consejos de seguridad para viajar por América Latina

A continuación, algunas recomendaciones útiles para quienes planean recorrer la región: