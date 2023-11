Tenis ITF Rosario M15: Ambrogi y Lingua se mancaron al final

Según Guillermo Copponi, kinesiólogo del M15 Rosario, el rosarino jugó el partido “con una lesión en la inserción del aductor izquierdo” lo que hizo que lo haga “con molestias, con dolor y con miedo a exigirlo de más por miedo a una posibilidad de lesión”.

Más allá de la desazón lógica por perder Luciano destacó que después de ganar en los cuartos de final sintió el desgaste y “se me hizo muy duro. Empecé a tener dolores que no me permitieron jugar al 100 y me costó. Más allá de la lesión, lo que más me dolía era el tema de que estaban todos mis amigos, mi familia y el mismo público muy prendido a favor mío y yo no les podía responder con el juego porque no me sentía cómodo, no podía correr. Por un lado estaba entregado pero por otro ponía lo que no tenía para poder sacarlos como sea pero no se dio. Es una lástima que no haya podido seguir a fondo pero estoy contento por la semana que tuve”.

Luego fue el turno de Alejo Lingua Lavallen, a quien el partido se les escapó por poco ya que tuvo un match point en el tie break y no lo pudo cerrar. En un partido muy parejo, Lorenzo Rodríguez se impuso 6/4, 4/6 y 7/6 (9) tras más de dos horas y media de batalla.

La amargura de Lingua tras la caída podía notarse en sus palabras: “Es duro poder analizar lo que pasó en la semana porque ésta es una derrota muy dolorosa. Estoy muy triste, creo que con el paso de los días va a tomar color todo lo que pasó esta semana, donde gané buenos partidos”.

En dobles, en tanto, la dupla argentina integrada por Mateo Del Pino y Juan Manuel La Serna se impuso en una de las semifinales a Joao Victor Couto Loureiro (BRA) y Lautaro Midon por 7/5, 1/6 y 10/7 y jugará el partido decisivo ante el dobles integrado por Mariano Kestelboim y el boliviano Juan Carlos Prado Angelo quien consiguieron el pase por walk over de la pareja compuesta por Lorenzo Joaquín Rodríguez y Fermín Tenti.

El ITF M15 de Gimnasia y Esgrima es organizado por el ex top ten Alberto Mancini, en tanto que el director es el ex tenista y jugador de Copa Davis, Carlos Castellán, además el certamen cuenta con el apoyo de la Federación Santafesina de Tenis.