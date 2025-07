Newell's: Alejo Montero, entre lo poco destacado en la visita a Aldosivi en Mar del Plata

Víctor Cuesta 6: se complementó bien en el funcionamiento defensivo con Lollo. Transmitió firmeza desde el fondo y no contagió dudas.

Ángelo Martino 5: Con línea de cuatro, esta vez no pudo recorrer todo el costado izquierdo. Aportó más en la contención del adversario.

Flojo en el medio y una sorpresa

Luca Regiardo 4: apareció en el equipo titular por Sotelo, que arrastraba una seguidilla de bajas actuaciones. Le costó darle equilibrio al mediocampo rojinegro, sobre todo cuando salió Orozco. Cerró con cuidado una entrada de Preciado, que no fue penal.

Ever Banega 5: no pudo sacar al equipo de la medianía general. Arrancó el Clausura con buenas actuaciones y goles pero no pudo repetir en Mar del Plata.

Luciano Herrera 5: se ubicó por derecha y pudo sumar desde sus trepadas. Tuvo un remate desde lejos en el segundo tiempo. Incomprensiblemente fue cambiado por Fabbiani después de esa acción.

Gonzalo Maroni 3: cuando se inspira, Banega encuentra socio y Newell’s mejora. Pero ante Aldosivi estuvo ausente sin aviso. Su aporte fue vacío e intrascendente.

Franco Orozco 5,5: el exLanús hizo su presentación y cumplió. Actuó como volante por izquierda y trató siempre de mostrarse como una opción dentro del circuito de juego rojinegro. Cuando salió, el equipo bajó su producción.

Carlos González 3,5: ante la nueva ausencia de Benedetto, sigue actuando desde el arranque. Aportó el sacrificio, el corazón y el despliegue de siempre, pero no tuvo chances de gol.

Los que Ingresaron en Newell's:

Giovani Chiaverano 4: entró por Orozco pero no pudo desnivelar ni protagonizar ninguna acción de riesgo.

Valentino Acuña 4,5: ingresó por Herrera. Lo pisaron dentro del área, le sacaron el botín y el banco rojinegro reclamó enérgicamente penal.

El DT, Cristian Fabbiani 3,5: no pudo hacer regresar a su equipo a la senda del triunfo. No consiguió que se abstraiga de las dificultades de contexto. Todavía no logró despejar los nubarrones. Sus dirigidos no pudieron imponer condiciones en un duelo de rivales de diferente envergadura. Nunca llevó al partido al trámite más conveniente. Hizo sólo dos cambios y el funcionamiento desmejoró con esos ingresos.