Joaquina Zapata: "Me gusta competir, sentir esa adrenalina"

No tuvo una influencia directa para elegir el deporte blanco, más allá de que proviene de una familia de marcados rasgos deportivos: su hermano mayor, Facundo, juega al hockey en Gimnasia; su madre, Corina, corrió maratones e incluso participó de varios triatlones: y Federico, su padre, juega al fútbol en el interno del club de Fisherton. Joaquina hoy tiene 13 años (el próximo 29 de junio cumple 14), entrena tres veces a la semana en doble turno, además de cumplir con las otras actividades anexas al deporte, como ir al psicólogo, al kinesiólogo y al gimnasio. Su régimen de entrenamiento no le permite asistir a un colegio convencional y por eso estudia a distancia.

¿Qué es lo que más te gusta del tenis?

Es jugar, competir, sentir esa adrenalina... y se que para poder hacerlo bien tengo que entrenar.

Suena como que mucho no te gusta, pero para poder llegar es un paso obligado...

...Entrenar es muy duro. A veces ves a personas que hacen una vida normal y te cuestionás si vale la pena o no, pero cuando ves que ese esfuerzo da sus frutos todo eso queda de lado.

¿Cuál es tu mejor golpe?

El drive. Me gusta porque puedo proponer más y errar menos. Quizás con los demás golpes, la pelotita no a va a la misma velocidad o no es un tiro ganador. Trato de ser consistente en mi juego, pero cuando hay que atacar, ataco. Eso sí, depende del partido y de con quién me toque.

¿Tenés algún ídolo o referente?

Roger Federer. Me encanta. Es un estilista del tenis, tiene una clase tremenda. El día que se retiró fue uno de los más tristes.

¿Y a nivel femenino?

Me gusta mucho Serena Williams, me gusta ver cómo hace magia con la raqueta, pero no es algo que yo haría. Me gustan las chicas que juegan y arriesgan, las que tiran un drop o un slice y las que pegan un palazo donde no deben.

¿Qué análisis hacés del 2022?

El año pasado me fue bastante bien. Fue el primer año en sub-14 y tenía a Luna (Cinalli) y Lourdes (Ayala) que estaban ahí molestando (risas). Fui a varios torneos y me sirvió mucho para ganar experiencia y adaptarme al juego de las demás. Cuando pasé de sub-12 a sub-14 pensé que la iba a pasar mal, que iba a sentir el cambio, pero no, pude adaptarme bien a la nueva categoría.

¿Cuáles son los próximos objetivos?

Ahora, en lo inmediato, tengo el torneo en Brasil, que es clasificatorio para el junior de Wimbledon. También me gustaría poder clasificar al Sudamericano por equipos, que es en el mes de mayo. El torneo en Mendoza lo jugué, más que nada, por eso. Porque si quedaba como número uno entraba directo. No pudo ser.

¿Qué esperas del torneo en Brasil?

Se que es muy complicado porque están las tres mejores de cada país, pero siempre el resultado tiene opciones. Por eso voy a buscar aprender, tener nuevas experiencias, pero también divertirme.

¿Influye el hecho de saber que podés viajar al All England?

Y sí, infiere bastante. Pero tenés que tratar de no pensar en eso, ir punto a punto, game a game, partido a partido, porque si no te quedás en la primera.

¿Cuál es tu sueño?

Es una pregunta difícil. Muchos te dirían, descartando otro tipo de respuestas, que querrían ser profesionales, pero eso implica muchísimo. Todavía no sé que voy a hacer, aunque se que ya va a llegar un momento en el que me voy a tener que decidir. Por ahora mis sueños son jugar torneos de nivel, algo más que un sudamericano. La idea es ir paso a paso, ver cómo me va yendo, y ver si me gusta o no.