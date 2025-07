El presidente de Newell's dijo que "no hubo acuerdo" con Pumas por Keylor Navas

Si bien Keylor Navas no vería con malos ojos la idea de emigrar, Newell's no está convencido de desprenderse del arquero que tanto le rindió al equipo de Cristian Fabbiani. Dentro del análisis interno se tienen en cuenta las buenas actuaciones que tuvo, la llegada a los hinchas y la seguridad que le entregó a la Lepra bajo los tres palos. Y en el medio de todo esto, además, se observa no tan a lo lejos el clásico ante Central con Di María y compañía. No es lo mismo en este momento tener a Navas en el arco que a cualquier otro nombre.