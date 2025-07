Efecto Di María: Central podría llevar hinchas visitantes a la cancha de Lanús

La confirmación podría salir a más tardar el jueves y en ese caso ese mismo día se pondrían a la venta las entradas aquí en Rosario, bajo un sistema que todavía no está estipulado, ya que en eso Central no tiene injerencia.

hinchas2.jpeg La presencia de Angelito Di María es un motor para Central y en este caso para Lanús, que sacaría un provecho de ello. Celina Mutti Lovera / La Capital

Las charlas avanzaron entre los clubes, pero intervino también la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Es que la intención de Claudio Tapia es realizar algunas pruebas piloto a lo largo de este semestre para ver la posibilidad de la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino. Este partido entre Lanús y Central pareció el indicado para realizar el puntapié inicial en estos ensayos que se tienen previstos.

>>Leer más: Central de cara a Lanús: en qué posición podría meter mano el técnico Ariel Holan

Los hinchas de Central deben aguardar

De igual forma habrá que esperar hasta este miércoles o incluso el jueves para que se conozca si finalmente los hinchas de Central podrán viajar. Es que en esto pesará muchísimo la palabra de Aprevide, pero los indicios que hay son bastante positivos y tanto desde Lanús como desde Central entienden que la respuesta será afirmativa, más teniendo en cuenta que se trata de algo que el propio Chiqui Tapia pretende que suceda.

Si se confirma que los hinchas pueden viajar, de inmediato se pondrían a la venta las entradas, que serían unas siete mil, aunque el número justo todavía no está estipulado. Y en lo referido al expendio y el precio Central estará ajeno a todo ello, ya que será decisión de Lanús.

Por ejemplo, hay un monto sugerido para las generales en el fútbol de primera división y el mismo es de 30 mil pesos, pero cada club tiene la libertad de poner el precio que crea conveniente. Algunas fuentes consultadas indicaron que desde Lanús analizaban la posibilidad de cobrar un importe más alto.

>>Leer más: Tras el furor Di María, Central necesita serenarse, cambiar el chip y volver a ser

hinchas3.jpeg Alejo Veliz con los hinchas de Central de fondo. El sábado podría suceder lo mismo en La Fortaleza. Celina Mutti Lovera / La Capital

Buena chance para los no socios

Además, como la venta correrá por cuenta de Lanús, no habría obligación de ser socio para adquirir una localidad, lo que no es un dato menor. Es que en este torneo Clausura los hinchas de Central que no son socios no tendrán la posibilidad de asistir a ningún partido y de esta forma esos mismos hinchas tendrían al menos la chance de ver al equipo en condición de visitante.

Es que el club canalla abonó prácticamente la totalidad de las plateas (dejó un remanente muy pequeño para la venta en cada partido, pero con exclusividad para los socios), mientras que con las populares sucede algo similar: se abonaron 5.000 y las restantes pueden ser adquiridas sólo por los socios.

Las charlas entre Lanús y Central se mantienen activas y sólo falta que aparezca la decisión final, pero todo parece indicar que los hinchas de Central podrán viajar a La Fortaleza para ver al equipo de Ariel Holan que tendrá, por supuesto, a Di María como principal foco de atracción.