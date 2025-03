De padre a hijo: el amor de los Gigena por la camiseta de Newell's

"Estoy contentísimo. Imaginate lo que es para un papá que él viva lo que viví como jugador. Cuando sos futbolista no te das cuenta, pero ahora es una felicidad enorme". Rubén Darío Gigena , exdelantero de Newell's, se mostró orgulloso de su hijo, Thiago, al vivir hoy la experiencia de ser papá de uno de los delanteros de la Lepra. "Si bien no pudo tener su debut en primera, la experiencia desde el banco, con un DT como Fabbiani y estar con gente de mucha trayectoria le sirve dentro de un recorrido que es fuerte", expresó.

Justamente una de las particularidades que tiene Thiago es que fue convocado tanto por la selección mexicana como por la Albiceleste. "Cuando me fui de Newell's estuve jugando en México. Me tocó estar diez años fuera del país y allí nació Thiago. Después nos vinimos a vivir a la Argentina, empezó a jugar al fútbol, metió muchos goles en reserva y lo comenzaron a conectar de la selección mexicana", sostuvo el exatacante.

Uno de los momentos más complicados que les tocó vivir como familia fue la lesión de Thiago en el preciso instante que fue citado por la sub-20 Argentina y por la primera Rojinegra. "Cuando volvió de una de las convocatorias de México a las dos semanas le llegó la de la selección Argentina, estuvo una semana previa al campeonato y en uno de esos entrenamientos se lesionó. Fue una pequeña fisura en el quinto metatarsiano y se demoró bastante su recuperación porque lo operaron dos veces y creo que no lo hicieron bien. Pero ya está, fueron cinco meses durísimos".

image (7).jpg

La recuperación llegó y la posibilidad de ser parte de los convocados para un partido llegó de la mano del Ogro Fabbiani. "Viene entrenando muy bien y en lo personal pensé que iba a estar más adelante. Se recuperó hace dos semanas, pero venía entrenando y está muy bien. Me sorprendió la convocatoria", expresó en el programa "Ni más ni menos" (La Red Rosario).

La gran definición para su futuro será elegir qué colores defiende, si se pone la verde de México o la celeste y blanca de Argentina. "Todavía no está decidido qué selección elegir. Las dos son muy buenas, pero nosotros somos los campeones del mundo. El tema es que nuestra selección no juega con centrodelantero, pero no sabemos qué pasará. Él está muy contento con las dos selecciones a pesar que con Argentina estuvo sólo una semana. Cuando juegue partidos oficiales deberá decidir", explicó.

La tristeza por el desastre en su Bahía Blanca

No todo es color de rosa en la vida de la familia Gigena ya que la alegría por el presente de Thiago contrasta con la feroz inundación que golpeó a Bahía Blanca, su ciudad. "Llegamos el día del partido de Newell's a Rosario, no podíamos salir, faltaba la nafta, me llevaron unos amigos a Pigüé para poder cargar y llegar a Rosario. La ruta 65 estaba cerrada y tuvimos que ir por la 33. Bahía Blanca siempre fue ventosa como la mayoría de las ciudades del sur, pero nunca tuvimos algo así", contó con angustia.

No es la primera vez que sucede este fenómeno climático en Bahía, pero esta vez fue más grave que en otras oportunidades. "Hace un año tuvimos lo que para mí fue un tornado donde murió mucha gente, pero no hubo tantas pérdidas en lo material. Esta inundación es tremenda, hay gente que todavía está bajo el agua, pero pudo haber sido peor. En los barrios se sufrió mucho, la ciudad es un pozo y cuando empieza a llover corre bastante el agua, pero en algunos lugares queda estancada. Todavía estamos con temor, nos está pegando muy fuerte el factor climático, la estamos pasando mal", dijo con desesperación por el grave momento que transita en el sur.

Para cerrar, agradeció a todos los que ayudan con donaciones y, sobre todo, a su Rojinegro querido "Agradezco a cada punto del país tan solidario que tenemos. Ni hablar de Rosario donde tengo amigos que me juntaron cosas para llevar en mi regreso a Bahía. También a mí Newell's querido que está haciendo una colecta, ojalá que la gente pueda seguir donando porque ayuda mucho".