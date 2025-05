Dengue en Rosario: ventajas, efectos y todo lo que hay que saber de la vacuna

pablo bonvenhi dengue.jpg

Preguntas y respuestas sobre la vacuna contra el dengue

¿A qué edades puede aplicarse la vacuna?

La vacuna de Takeda está aprobada en la Argentina para ser colocada desde los 4 años y sin límite superior de edad.

¿Cuáles son las contraindicaciones?

Está contraindicada en personas con inmunodeficiencia, es decir, fallas en las defensas, porque como todas las vacunas a virus atenuado no debe colocarse en alguien con defensas bajas. Tampoco en embarazadas, ya que no hay datos en este grupo. Ni durante la lactancia.

¿Qué pasa si alguien está incluido en esos grupos y no lo sabe?

Si alguien está en estos grupos y no lo sabe (inmunosuprimido o embarazada), y se vacuna, es algo que puede ocurrir. En embarazadas, tenemos casos de mujeres que no lo sabían y se vacunaron. Entonces se hace una vigilancia porque hay un riesgo teórico. Hasta el momento no hubo problemas pero sigue siendo una contraindicación. No debe tomarse ninguna acción en particular, solo seguimiento en embarazo y recién nacido.

¿Los efectos no deseados, cuáles son?

Dolor en el sitio de la aplicación, alguna inflamación local y a la semana de la aplicación de la primera dosis pueden aparecer unas lineas de fiebre y/o la aparición de una enfermedad tipo dengue pero leve y muy corta.

¿Hay un tiempo mínimo entre dosis? ¿Y un tiempo máximo?

El tiempo mínimo son tres meses entre la primera y segunda dosis. No hay un tiempo máximo, pero es aconsejable hacerlo entre los tres y seis meses de colocada la primera dosis. Si pasó más tiempo uno puede aplicársela igual, no empezar de nuevo.

¿Con la primera dosis se alcanza alguna protección?

En los estudios clínicos se vio que entre la primera y segunda hay una protección contra el dengue del 82% pero esa protección no persiste si no se aplica la segunda vacuna, a partir del tercer mes. Esa segunda dosis es la que consolida la protección.

¿Y con el esquema completo, cuál es la protección?

Los estudios realizados, que permitieron la aprobación de la vacuna, señalan una protección a casi cuatro años y medio (4.5 años) de la segunda dosis con una cobertura promedio de más del 62% para la enfermedad de dengue (con las características clínicas que tiene: fiebre, dolores musculares, manchitas en la piel) y para formas graves de dengue (el que requiere internación) es del 84% (a 4.5 años del esquema). Digo promedio porque si tuvo dengue previo la protección es mayor en ambos casos y si no tuvo dengue previo es un poco menor en ambos casos.

Si alguien tuvo dengue y no lo sabe, ¿puede vacunarse?

La realidad es que cuando uno tuvo dengue hay una protección transitoria no solo contra el serotipo que tuvo (alguno de los cuatro que existen) sino contra todos. Es raro que en los primeros tres meses posdengue tenga nuevamente la enfermedad. No hay inconveniente en vacunarse antes de esos tres meses, pero si uno sabe que lo tuvo puede esperar tres meses para iniciar el esquema de vacunación.

¿Evita el contagio la vacuna?

No, porque el mosquito es el que lo transmite y si pica infectado, eso sucede. Pero el sistema inmune de las personas vacunadas va a bloquear el virus para evitar que la persona se enferme, de manera leve o complicada.

¿Qué pasa con los adultos mayores?

Anmat lo aprobó sin límite de edad, como mencioné. En la Argentina hay adultos de más de 60 años vacunados. Hay estudios presentados en octubre en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología en este grupo de mayores, y no se vio diferencia en tipo y tasa de efectos adversos que con el resto.