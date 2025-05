Fabbiani: "Agradezco a los hinchas de Newell's por la paciencia"

“Estoy agradecido a los hinchas de Newell's por la paciencia que me tuvieron. Me siento de la casa. El equipo les demostró que el campeonato que viene lo vamos a pelear. Nadie nos pasó por arriba y eso nos tiene que dar ánimo para lo que viene”. Todavía masticando bronca por quedar en la puerta de la clasificación, Cristian Fabbiani agradeció a la hinchada leprosa por la banca de estos meses.

“Los chicos tienen un gran compromiso , somos una familia. La entrega fue al 100%, después perdimos por detalles, contra Racing no quiso entrar pero me voy conforme porque el grupo está bien. Hay que seguir trabajando porque el campeonato que viene serán muy importantes los puntos para clasificar a una copa y entrar sin sufrir a los playoffs”, analizó.

El entrenador mostró su satisfacción por la reacción desde su llegada y valoró que ningún equipo fue más que Newell’s: “Tengo un plantel que tiene un corazón enorme, es noble, pero es fútbol, ante Racing no quiso entrar. El equipo se brindó, tenemos que seguir mejorando, me queda muy claro que no nos pasó ningún equipo por arriba. La pelota no quiso entrar. Jugamos contra el mejor equipo del fútbol argentino (Racing) y a pesar de eso fue un partido parejo”.