Tensión cambiaria: el dólar arrancó la semana con un salto

El dólar futuro “pricea” un avance de 7 % en julio. Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, mencionó que si bien “esta volatilidad no es la mejor noticia para sostener una desinflación rápida, tampoco significa el fin de la reducción en la inflación”.

El dólar blue subió $40 hasta los $1.270 y los financieros replicaron la tendencia, con el MEP trepando hasta los $1.271,34 y el CCL avanza hasta $1.267,30.

Pese a que la liquidación por lo menos al inicio de julio podría ser récord, el dólar oficial continúa presionado. En el mercado local, la presión se intensificó tras el informe del banco estadounidense JP Morgan que sugirió tomar ganancias y salir de las apuestas al carry trade.

El peso de la deuda

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s 19 millones hasta los u$s 41.720 millones. El gobierno enfrenta un panorama financiero complejo esta semana, ya que se prepara para desembolsar cerca de u$s 4.300 millones en bonos en moneda extranjera.

Este pago, en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el cumplimiento de metas financieras estipuladas, tendrá un impacto significativo en las reservas del Banco Central.

Entre tanto, el impacto de los vencimientos próximos, tales como los pagos por amortización de bonos Bonares y Globales, añade otro nivel complejo al cálculo fiscal necesario para cerrar el año a flote.

Por otra parte, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la semana en baja, al hundirse hasta 6 %.

Panorama internacional

Una caída que coincidió con el rojo predominante en las pantallas de la bolsa de Nueva York. Las inminentes definiciones sobre la política arancelaria que aplicará el gobierno de Donald Trump, luego de la “tregua” de 90 días, mantienen en vilo a los inversores.

Entre las principales referencias, destacaron los retrocesos de papeles bancarios como los de Grupo Supervielle (-6 %), seguido de BBVA Argentina (-5,6 %), Banco Macro (-5,5 %) y el Grupo Financiero Galicia (-5,2 %). En el mercado local, el índice S&P Merval bajó 1,4 %, hasta los 2.049.934,07 puntos.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos operaron con mayoría de bajas y pierden hasta 2,2 % encabezados por el Bonar 2041, seguido del Global 2046 y el Global 2029, que cae 2,0 % y 1,9 %, respectivamente.

El riesgo país, por su parte, había cerrado el jueves en torno a los 679 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.