El gobierno perdió seis a cero

En una semana harto complicada -el pastor chaqueño millonario, el off the record de Alejandro Fantino y las desmentidas posteriores, las valijas misteriosas y el desaire al acto en Tucumán-, en unas pocas horas el gobierno perdió por seis a cero en el Senado . Todo indica que fue un golpe autoinfligido, al ver que no podían torcer la voluntad de los gobernadores dialoguistas y que era preferible perder con las botas puestas del superávit fiscal. Acto seguido, el presidente recurrió a su famoso argumento del “principio de revelación” , que significa que un hecho negativo termina siendo positivo. Sería una versión actualizada del famoso “lo que sucede, conviene”, que popularizó Marcelo Tinelli .

Milei y el día después

Pero, ¿por qué se produce esto ahora? Se fueron sumando factores. En primer término, los dialoguistas consideran al gobierno un “mal pagador”, lo cual colmó la paciencia: hacer favores sin retribución, solo por amor al prójimo, en política no funciona. En segundo lugar, a los mandatarios se les cayó la recaudación porque la economía no levanta lo esperado y eso produce tensiones que no pueden permitir en pleno año electoral. El tercer tópico es que la aprobación del Ejecutivo nacional se viene desgastando desde principios de 2025, como claramente lo muestra el Indice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella. En nuestros estudios cualitativos en varias provincias venimos observando un creciente malestar con que la administración libertaria no les da a los gobernadores los recursos que les corresponden, mostrando un renacer federalista. El cuarto punto es que LLA no termina de definir qué quiere hacer electoralmente en los distritos allegados: ¿van separados o juntos?. Si van juntos, ¿quién pone al número 1? ¿Cómo se llamarán los frentes?