La Casa Rosada busca enfriar los ánimos con los gobernadores

Tras el revés en el Senado, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, aseguró que "no todos los mandatarios provinciales son lo mismo"

“ No creo que esté todo roto, sí que hay posibilidad de conversar . De hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores y con algunos vamos a tener acuerdos electorales”, afirmó este viernes el funcionario.

Antes del inicio de la sesión, los gobernadores que en su momento integraron Juntos por el Cambio (JxC), como Maximiliano Pullaro (Santa Fe, ausente por encabezar una gira oficial por Estados Unidos), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Caba), adelantaron que no iban a apoyar esas iniciativas porque, aseguraron, perjudicaban el equilibrio fiscal.

Pero no alcanzó el gesto de ese grupo de mandatarios provinciales, de perfil dialoguista con la Casa Rosada, que impulsó el proyecto para distribuir el régimen del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de modo diario y automático -aprobado por amplia mayoría-.

Acerca de la sesión en el Senado, Francos señaló: “Fue una jornada muy particular. Varias veces estuvimos explicando cuál era el costo de esas reformas y pensamos que iba a tener otro resultado nuestra presión”.

En línea con Milei, el funcionario asoció el reclamo de los gobernadores al contexto electoral. “Quieren tener más recursos para enfrentar las elecciones con más disponibilidad”, argumentó.

Pese a posicionarse a favor del diálogo con un sector de los gobernadores, Francos reiteró que la Casa Rosada intentará frenar los proyectos, que deben ser ratificados por Diputados, como el giro automático de los ATN que la administración nacional retiene y la modificación de la lógica del impuesto a los combustibles, con el objetivo de redistribuirlos.

“Trataremos que no se aprueben, de explicar por qué no son viables, y confiamos en poder convencer a los diputados. Por lo menos a un tercio de los diputados, un tercio de los senadores para que no ratifiquen, como ya hicimos en anteriores oportunidades”, explicó.

Respecto de los proyectos referidos a las jubilaciones y la discapacidad, Francos sostuvo que “no tienen indicado cómo se financian” y advirtió que “eso no es legal”.

“Estudiaremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y, si corresponde, plantear otras objeciones”, como la vía judicial, enfatizó el jefe de Gabinete, que sentenció: “No haremos nada que no corresponda”.

¿Nuevo cónclave con gobernadores?

El vínculo con las provincias preocupa a un sector del gobierno nacional a futuro. De hecho, el tema fue incluido en la agenda de la reunión de gabinete realizada este jueves.

Por eso, Francos tiene la misión de convocar a los aliados a un nuevo encuentro en breve, en el que se espera una participación exprés del presidente.