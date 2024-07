Creó la marca que lidera los festejos de quinceañeras y crece en eventos sociales

Resolver al 100% los festejos

Leandro supo desde un inicio que, para tener éxito con Nebraska, sus clientes debían tener todo el evento resuelto y no preocuparse por llevar nada, salvo el outfit especial para la ocasión. Así fue como decidió concentrar todas las verticales del negocio bajo su marca y no tercerizar ningún servicio. Aprovechando el know how de Grupo del Basso, incluyó desde el catering salado, la pastelería y la barra de bebidas, hasta shows de entretenimiento, DJs toda la noche, servicios de fotografía y audiovisuales, más pantallas led de última generación para proyectar imágenes e iluminación innovadora.