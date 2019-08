"Otra vez nos comimos un garrón", dijo Alberto Perassi

"Lamentablemente estamos igual que antes, y peor que ayer. Otra vez nos comimos un garrón", definió Alberto Perassi, padre de la mujer desaparecida el 18 de septiembre de 2011. Concluyó la tercera y última jornada de búsqueda del cuerpo en un campo de Luis Palacios sin novedades. El predio ubicado en las inmediaciones de la ruta A-012 y la 34, precisamente señalado por un testigo reservado, no sembró más que una leve esperanza para la familia de Paula Perassi que está pronta a cumplir ocho años de una agónica espera de certezas.

El viernes pasado, el Equipo Argentino de Antropología Fornese (EAAF) comenzó un operativo de rastrillaje en un predio bajo una frondosa hilera de eucaliptus a la vera de la ruta A-012, al filo del inicio jurisdiccional de Luis Palacios, ubicado a 32 kilómetros al noroeste de Rosario. Estaba precisamente señalado, con un testigo que había trabajado en 2011 en el lugar, pero fue un dato más que se relevó sin resultados positivos: el cuerpo de Paula no apareció.

En diálogo con LaCapital, Alberto Perassi, padre de la mujer desaparecida, expresó: "Ya se terminó todo, sin novedad. Se terminó con la parte marcada y un poco más, el punto señalado quedó en el centro de un rodeo, y dio negativo". Luego, cuestionó: "Te pegan en la herida, te vuelven a hacer sangrar y te dicen que prontito te vas a reponer".

Sobre la esperanza, la espera y el revés, el hombre emblema de lucha del cordón industrial discutió: "Respeto a quien lo haya dado como dato pero algo falló, algo está mal, no funcionó. No había nada. No se encontró siquiera algo que podría haber servido. Ni siquiera un movimiento de tierra, quiere decir que ahí Paula no estuvo".

Estaba previsto que trabajaran también durante el día de hoy, pero la comuna de Luis Palacios concedió una máquina más y agilizaron los tiempos: "El intendente de Luis Palacios, que le agradezco muchísimo, nos mandó otra pala mecánica y se cavaron todos los lugares que estaban en expectativa", afirmó.

Por la desaparición de Paula Perassi fueron llevados a juicio nueve personas, cinco policías y cuatro civiles, quienes quedaron absueltos en primera instancia. El fallo fue apelado por la querella y la resolución de la Cámara de Apelaciones, que integran Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández, se conocerá entre el 8 y el 10 de octubre próximo.

Al respecto Perassi, determinó: "La esperanza está siempre en uno, tampoco creo que de la Justicia vamos a sacar dónde está Paula, porque eso está dentro del pacto del silencio. Se pensó que éste era el momento, pero no fue. Fue otra cosa frustrada, y hay que aceptarlo y continuar para adelante. De ninguna manera vamos a parar".