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La Expo Secundaria volvió a reunir a estudiantes y escuelas de Villa Gobernador Gálvez

La quinta edición de la propuesta municipal convocó a alumnos de séptimo grado, familias y representantes de establecimientos educativos para conocer ofertas y orientaciones disponibles para el nivel medio

9 de octubre 2026 · 14:00hs
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La Expo Secundaria se consolidó así como un espacio de orientación e intercambio entre instituciones educativas

La Expo Secundaria se consolidó así como un espacio de orientación e intercambio entre instituciones educativas, estudiantes y familias, con el objetivo de facilitar la transición entre la primaria y la secundaria.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez realizó una nueva edición de la Expo Secundaria, una iniciativa destinada a acompañar a los estudiantes que cursan el último año de la escuela primaria en la elección de la institución donde continuarán sus estudios.

La jornada tuvo lugar en el Club Talleres y reunió a alumnos de séptimo grado, familias y representantes de escuelas secundarias de la ciudad, que presentaron sus propuestas educativas, orientaciones y modalidades de enseñanza.

La actividad contó con la participación de 15 establecimientos secundarios y de diferentes espacios orientados a brindar información y generar instancias de encuentro para los futuros ingresantes. Entre las propuestas hubo radio abierta, el programa Desafío Secundaria, un espacio del Área Joven, actividades vinculadas con la Educación Sexual Integral (ESI), juegos y presentaciones artísticas.

La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la convocatoria de la iniciativa y señaló que participaron alumnos de la mayoría de las escuelas primarias de la ciudad. Además, remarcó el valor de generar un espacio donde los jóvenes puedan conocer las características de cada institución a través de la experiencia de estudiantes que actualmente cursan el nivel secundario.

Expo Secundaria, un clásico villagalvense

La funcionaria también explicó que la Expo Secundaria forma parte de las actividades impulsadas en el marco de “Septiembre Joven”, un programa municipal orientado a promover propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas destinadas a adolescentes y jóvenes.

Desde la organización señalaron que el encuentro busca facilitar el acceso a la información sobre las distintas alternativas educativas disponibles en la ciudad y acompañar a estudiantes y familias en una etapa clave de la trayectoria escolar.

La jornada también incluyó testimonios de alumnos de escuelas primarias y secundarias. Entre ellos, Erick y Derián, estudiantes de la escuela Alicia Moreau de Justo, valoraron la posibilidad de conocer las diferentes opciones educativas y dialogar con jóvenes que ya transitan el nivel medio.

A su vez, estudiantes de escuelas secundarias participaron brindando información y compartiendo experiencias con quienes próximamente deberán elegir una orientación. Guadalupe, alumna de la escuela Teodelina Fernández de Alvear, destacó que la propuesta permite mostrar a los futuros ingresantes las características de cada modalidad y resolver dudas sobre la vida escolar.

La Expo Secundaria se consolidó así como un espacio de orientación e intercambio entre instituciones educativas, estudiantes y familias, con el objetivo de facilitar la transición entre la primaria y la secundaria.

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