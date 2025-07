Convocan a un encuentro regional en defensa de las rutas nacionales que atraviesan la provincia

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional a los constantes reclamos por el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el sur santafesino , la senadora provincial Leticia Di Gregorio convocó a un encuentro masivo para el próximo sábado 2 de agosto , con el objetivo de que el pedido siga vigente y no quede en el olvido. Se trata de un reclamo histórico que hoy adquiere mayor urgencia ante el deterioro extremo de los corredores viales.

Rutas nacionales y derecho a caminos seguros

El documento que se elevará al Ejecutivo nacional advierte que el estado actual de las rutas 33, 8 y 7 constituye una violación al derecho constitucional a transitar por caminos seguros. Además, recuerda que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar las condiciones mínimas para la seguridad vial.

“Exigimos que se realicen las tareas de reparación, bacheo, repavimentación y mantenimiento mientras se define el futuro concesionario. No podemos esperar más”, insistió Di Gregorio.

La legisladora recordó en que este reclamo no es nuevo: “Hace años que pedimos por estas obras y no vamos a detenernos. Nuestra región necesita rutas seguras para producir, para conectar y para vivir. La lucha sigue en pie para concretar la Autopista Rufino-Rosario sobre la Ruta 33. No vamos a abandonar este sueño colectivo”, cerró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

