El invierno resiste en Rosario: frío, lluvias, neblina y humedad en la recta final hacia la primavera

El invierno meteorológico se despide con humedad considerable, temperaturas frías y lluvias habituales de época, situación que le otorgará protagonismo a la sensación térmica al percibir las jornadas más frías que de costumbre. Junio y julio se despiden con porcentajes de humedad considerables y agosto no será la excepción.

Por lo pronto, en los últimos días que le quedan a julio el tiempo en Rosario experimentará temperaturas en ascenso y con un mes que se despide con el mote de ser "el más lluvioso " en los últimos 13 años en la región en un marco donde aún persiste la neutralidad entre los fenómenos de El Niño y La Niña . No obstante, habrá que estar atentos al fin de semana, donde las temperaturas descenderán de manera considerable, aunque ya no habrá que soportar dígitos bajo cero como fue en junio.

"Desde finales de semana pasada volvieron las temperaturas frías a la región, gracias al pulso polar que dejó nuevamente las ansiadas nevadas en la Patagonia y en la cordillera del sur del país. El aire frío comenzó a arribar a nuestra zona en formato de lluvias y algunas tormentas con prolongadas precipitaciones que, si bien no dejaron eventos meteorológicos violentos, permitieron que tengamos unos acumulados superiores a los 39 y en algunas zonas a los 42 milímetros" , evaluó en declaraciones a La Capital la comunicadora meteoróloga Vanessa Balchunas.

Agregó que esos acumulados de precipitaciones dejaron en julio cerca de 85 milímetros en un mes que suele registrar menos de 50 de forma habitual, con un récord de lluvias de 111 milímetros en la década del 70.

"Junio y julio se despiden con una humedad muy importante, que se refleja cada vez que desciende la temperatura con mínimas entre 3 a 5 grados, pero muy difíciles de sobrellevar debido a que el frío húmedo se siente mucho más que el frío seco habitual de nuestra zona", apuntó.

>>Leer más: Rosario vivió el junio más frío de los últimos trece años

En ese contexto, Balchunas argumentó que la población suele tener incorporada la humedad en épocas de primavera, verano u otoño, aunque durante el invierno esa condición atmosférica suele generar efectos tanto en el ambiente como en la sensación térmica corporal.

"Tenemos la humedad bastante incorporada en primavera, verano o en otoño, pero durante el invierno la humedad hace que las máximas no solamente se mantengan bajas, sino que la nubosidad y la condensación sean las protagonistas de estas semanas, neblinas que se prolongan en algunas zonas del sur provincial en rutas y en espacios más abiertos, nubosidad que avanza desde el mediodía y hacia la tarde", explicó.

Así las cosas, la especialista anticipó que agosto arrancaría con con algunas precipitaciones, en algunas zonas algunos eventos más importantes, por eso recomendó seguir los avisos meteorológicos dado que agosto tendrá características muy similares a junio.

Agosto con nubes amenazantes

"Tendremos días en donde vamos a tener algunas treguas con ascenso de temperatura, pero también una primera quincena caracterizada por frío húmedo, mínimas bajas, máximas acotadas y la amplitud térmica que va a variar en jornadas nubosas y no tan despejadas, con los famosos estratocúmulos o chaparrones de frío que parecen amenazantes, pero que en realidad anuncian la prevalencia del aire frío sobre nosotros", señaló.

En síntesis, abundó en que agosto será un mes donde comienza a despedirse el invierno meteorológico, pero también donde asomarán las primeras manifestaciones de las lluvias o de la época de lluvias en la región, con lo cual será un mes que va a tener bastante humedad.

"Es un mes en donde la humedad no solamente será la propia, sino que es la humedad de los meses anteriores y en donde no solamente veremos todavía el frío como protagonista, sino jornadas de humedad que se comenzarían a manifestar de manera paulatina con los frentes que llegan del sector noreste del país, pero también acotados porque las olas polares tienen vigencia aún en la primera y segunda quincena, inclusive hasta de septiembre", pronosticó.

"El invierno todavía no se despide, pero la humedad sigue tomando protagonismo", concluyó.

Cómo sigue el clima

Por su parte, el titular del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) dijo que la temperatura irá en aumento hasta el miércoles, aunque el viernes volverán a descender a partir de un frente de inestabilidad. "El miércoles vamos a tener bastante viento de del sector noreste con algunas ráfagas fuertes. Luego vamos a continuar eh hacia una inestabilidad del viernes y ahí descenderían las temperaturas. El domingo tendríamos la jornada bastante fría, pero no con temperaturas bajo cero, por supuesto", apuntó.

Desde su perspectiva, analizó que agosto será un mes en el que predominarán lo climas templados y las temperaturas podrían alcanzar los 30 grados hacia la segunda quincena, al menos en estos primeros informes elaborados. "Cerramos julio como uno de los más llovedores en la región en los últimos 13 años, así que estamos con unos acumulados bastante interesantes", señaló en con concordancia con Balchunas.

En tanto, señaló que es probable que la neutralidad entre El Niño y La Niña continúe. "La primavera va ser templada con algunas jornadas cálidas y también con algunos ingresos típicos de frío, sobre todo la primera quincena de agosto. Y para las los próximos 6 meses aún se percibirá la neutralidad, por el momento esperadas en la región", concluyó.