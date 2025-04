Los comercios de Rosario definieron cómo trabajan entre el jueves feriado y el viernes puente

Si bien no habrá bancos en funcionamiento ni escuelas abiertas, en los negocios depende de lo que definan los dueños. Un panorama de cómo estará la ciudad

Dado que el gobierno nacional no declaró este viernes 2 de mayo como feriado, los comercios del centro de Rosario atenderán al público de manera normal. Aunque no habrá bancos ni escuelas en funcionamiento, la agenda tentativa en la ciudad no encaja con la postal de un fin de semana extralargo.