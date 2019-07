Comerciantes del centro piden una reunión con Perotti

Medidas. "Hubo estrategias de prevención que no funcionaron", dijeron.

Comerciantes que conforman la Asociación Casco Histórico de Rosario piden una reunión con el gobernador electo Omar Perotti, ya que afirman que en las últimas semanas volvieron a darse hechos delictivos que vuelven a poner en jaque a la zona. Además, enumeraron medidas de "prevención del delito que no funcionaron" y ven con buenos ojos la creación de una policía municipal.

El referente de la asociación, Fabio Acosta, indicó que la situación que viven por estos días los comerciantes es "inaceptable" y que la transición es un problema.

"La presente es una situación inaceptable. El resultado de una elección, más una larga transición, no significan que tengamos que entrar en una zona gris donde no se sabe quién gobierna", manifestó.

Justamente, aseguró que en las últimas semanas se vienen dando con mayor frecuencia diversos hechos de arrebatos y la presencia de mecheras se viene "acentuando".

"El recrudecimiento de arrebatos callejeros a cualquier hora, accionar de mecheras y otros delitos que se vienen acentuando en las últimas semanas, ya se transformaron en un dolor de cabeza para toda la comunidad de consumo del casco histórico", aseveró.

A su vez, agregó: "Hace años que trabajamos junto a la policía, y recientemente con el MPA (Ministerio Público de la Acusación), para resolver de la mejor manera estos problemas que, lamentablemente, continúan. Y más aceleradamente luego de los comicios".

Es por ello que desean reunirse con el gobernador electo, Omar Perotti, para entregarle "las políticas y estrategias de prevención del delito implementadas en los últimos cinco años, las que funcionaron bien, a medias y las que no".

Al respecto, Acosta detalló "estrategias de prevención del delito que no funcionaron" en la zona "por no tener continuidad en el tiempo o por demostrar no ser de gran utilidad: el reemplazo de las garitas policiales por efectivos caminantes, el refuerzo de patrullajes motorizados y automóviles, la saturación de fuerzas de seguridad para pedir documentación y el carrito turístico policial".

"Ante la falla de los dispositivos, vecinos y comerciantes implementaron seguridad privada, cadenas de WhatsApp, dispositivos magnéticos en mercadería (incluso en alimentos), ayuda en la vía pública y, como última opción por falta de confianza, denunciar", expresó.

Es por estas cuestiones que Acosta dijo que le pedirán a Perotti impulsar "la descentralización de la policía provincial, delegando a Rosario la facultad para tener su propia policía".

El referente de los comerciantes, espetó: "Toda gestión o política de seguridad cayó en saco roto por no tener continuidad o por no ser la adecuada. Lo que pedimos siempre es que se revea la estrategia".

"Asimismo, le recordamos al gobernador Miguel lifschitz que su mandato termina el 10 de diciembre. No debe relajarse en la temática de prevención del delito porque lo único que logra es recrudecerlo", concluyó.