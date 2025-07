La increíble historia de la tenista que dejó de jugar por problemas mentales y hoy es finalista en Wimbledon

Amanda Anisimova: "No es real"

"Esto no parece real", dijo la estadounidense tras terminar el partido de 2 horas y 36 minutos con un golpe de derecha ganador en su cuarto punto para partido. "Me moría de ganas. No sé cómo lo logré", agregó.

En mayo de 2023, Anisimova se tomó un tiempo de descanso y dijo que había estado “luchando con mi salud mental” durante casi un año.

Ahora, con 23 años, juega tan bien como siempre, con golpes de fondo precisos, sobre todo de revés, tan fuertes y fluidos como los de cualquiera. Tiene garantizado entrar en el top 10 del ranking WTA por primera vez la próxima semana, pase lo que pase en el partido por el título.

“Si me dijeras que estaría en la final de Wimbledon, no te creería”, dijo Anisimova entre risas. “Al menos no tan pronto, porque ha pasado un año desde que volví y estar en este lugar no es fácil. Estar en la final es simplemente indescriptible, la verdad”, agregó.