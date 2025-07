¿Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

¿Cuánto falta para el próximo feriado?

La mala noticia es que para el próximo feriado hay que esperar bastante. Es que si bien el 17 de agosto se conmemora el paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín con un feriado nacional, este día cae domingo, por lo que para la mayoría no habrá cambios. Hay confusión porque el gobierno definió que el viernes 15 de agosto sea "jornada no laborable", pero esto no implica que tenga los mismos alcances que un feriado. En la práctica, sobre todo en el ámbito privado, será un día laboral como cualquier otro. Los beneficiados: no habrá clases ni tampoco actividad en el ámbito estatal. Estos grupos sí disfrutarán de un fin de semana largo.