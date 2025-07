Javier Milei aseguró que vetará las leyes aprobadas por el Senado nacional

Además, el presidente advirtió que, de no conseguir los votos, irá a la Justicia. Lo hizo al hablar en la Bolsa de Comercio porteña sobre las normas de aumento a las jubilaciones, emergencia en discapacidad y moratoria

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que vetará el aumento a los jubilados que convirtió en ley el Senado nacional . Y advirtió que recurrirá a la Justicia si el Congreso no le brinda apoyo a su gestión .

Al respecto, añadió: “Ahora saben que Milei tenía razón. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”.

“Apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que le veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos, que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar sería mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, arremetió Milei.

Milei contra los gobernadores

De inmediato, el presidente apuntó a los gobernadores: “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar, no la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. La diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas a tomar para mitigar esos riesgos”.

“Incluso cuando les claven puñales en la espalda. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”, completó el jefe del Estado.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) fue el encargado de cerrar el evento por el 171º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires frente a empresarios y referentes del sector financiero, tras las palabras del titular de la entidad, Adelmo Gabbi.

El presidente fue a la Bolsa acompañado por todo su gabinete y del vocero Manuel Adorni, quien le dio -hasta el momento- la única victoria electoral del año en la ciudad de Buenos Aires.