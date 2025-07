Cacho Deicas anunció su primer show solista tras separarse de Los Palmeras

La historia entre Cacho Deicas y Los Palmeras llegó a su fin pero sus careras musicales no. Si bien hace apenas unos días, la histórica banda santafesina presentó un adelanto de su nueva canción, en la que ya no se escucha la voz emblemática de su exlíder, todo indica que Deicas no planea retirarse de la música. Recientemente, el santafesino compartió un video donde se lo ve cantando nuevamente e incluso dio a conocer su primera presentación como solista.