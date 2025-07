Semana del Clima de Rosario: acción local con impacto global

En un mundo marcado por la urgencia climática, las decisiones que se toman en las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no son sólo resoluciones protocolares: son definiciones que afectan directamente a nuestros territorios, nuestras economías y nuestras generaciones presentes y futuras. En este marco, nuestra región no puede quedar al margen del camino hacia la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. No estar presentes, no ser parte, es dejar que otros hablen por nosotros.