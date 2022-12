el dia10.jpeg

Ciberhombres a la entrada del Museo Nacional de Escocia en una vista previa de la exposición "Doctor Who Worlds of Wonder" en Edimburgo, el miércoles 7 de diciembre de 2022. La exposición estará abierta desde el 9 de diciembre hasta mayo de 2023, y explorará la ciencia detrás de la serie de televisión de éxito mundial Doctor Who. (Andrew Milligan/PA vía AP)