Diztantáneas

Poemas.

Era corrector del diario, tenía que quedarse hasta entrada la madrugada porque era el último y primer lector. Llegaba tarde a casa, dormía hasta después del mediodía, casi siempre. Él no sabía lo que era desayunar y prepararse para ir a la escuela (ni sabía de tareas, cumpleaños o figuritas). Recuerdo que era la hora de la siesta y solía pedirme que le llevara un café a la cama. Yo tendría once años. Mi mamá estaba trabajando. Mis hermanos estarían por ahí, debían tener unos cinco y seis años. Ese ratito era nuestro y mágico. Él me traía la literatura y yo... Una vez me leyó unos poemas de Alejandra Pizarnik. No entendí demasiado pero quizás fue la primera vez que sentí ese placer por palabras que no llegaba a entender, pero me encantaban. Otra vez me contó que la había conocido, era sensible y hermosa, me decía. Que cuando iba a leer a Rosario, siempre lo buscaba. Compartían el rechazo hacia lxs poetas-pose. Otra vez me contó de la vez que fue a Buenos Aires, entró a Gandhi, preguntó por Haroldo Conti y le dijeron que no pregunte más. Hacía pocos días que estaba desaparecido. A esta historia siguieron la de la amenaza de las Tres A en su propia librería y tantas más. Otra vez me contó de su foto con Borges. Otra vez me leía algún poema suyo y me lo explicaba, sobre todo cuando escondía una carcajada o una picardía. Era un ratito, pero todavía recuerdo la habitación en penumbra, yo niña entrando con la taza de café tratando de adivinar qué me llevaría ese día.