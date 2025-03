Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado: "Voy a subir fotos que él me pidió que nunca las muestre"

Luego de que el ex funcionario asegurara que no tiene ningún tipo de relación con Matilda, la modelo publicó imágenes que demuestran lo contrario

Martín Redrado sufrió un embargo judicial por no pagar la cuota alimentaria de la hija de Luciana Salazar.

La tumultuosa relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado sigue provocando escándalos. Hace unos días, en medio de una causa judicial, el economista dio unas polémicas declaraciones en un canal de streaming que enfurecieron a su ex pareja. La mediática no tardó en responder y a los pocos minutos, publicó una serie de fotos inéditas y documentos oficiales que ponen en aprietos a su ex al mostrar su relación con su hija Matilda.