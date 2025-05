Escandaloso cruce entre Guillermo Moreno y Fabio Cuggini en el streaming del Turco García

El ex secretario de Comercio y el estilista, que se tuvo que ir del programa tras iniciar las agresiones, se insultaron y amenazaron en varias oportunidades

El enfrentamiento entre el ex secretario de Comercio y el peluquero se dio en "Lo del Turco" , el ciclo de encuentros que lleva adelante por streaming el ex jugador de Racing y la selección argentina.

Moreno y Cuggini empezaron el altercado en los primeros minutos de transmisión, luego de que el estilista arremetiera contra quien el referente del partido Principios y Valores. "Yo no tengo nada con vos como persona, pero como político te la voy a poner hasta el caracú", arrancó el peluquero, en referencia a que no iba a ser una noche fácil para el exfuncionario, que replicó: "Vos no tenés ninguna posibilidad de poner nada".