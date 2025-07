La pelea de Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke: "¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado?"

Evelyn también recordó que, tras la muerte del esposo de Nazarena, le escribió de manera comprensiva : Yo le escribí y le dije 'Mirá, Naza, conmigo tienen una deuda, no te preocupes, si querés pagalo en un año, dos años, tres años, en cuotas, porque yo no te voy a estar haciendo ningún lío'...”. Sin embargo, aseguró que, con el paso del tiempo, la situación nunca fue resuelta.

En este sentido, la panelista dijo que la deuda era de 12 mil pesos,y segun calculó ese monto hoy podría equivaler a 5 mil y 10 mil dólares.

El intenso cruce entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Broke

Deudas sin pagar, reclamos pendientes y resentimientos no saldados. El conflicto estalló finalmente frente a las cámaras de LAM, donde Evelyn y Nazarena tuvieron un fuerte cruce, a traves de una comunciacion telefonica.

"Los Grimaldi se terminó de filmar el 17. Entonces, quedaron dos y eso, está perfecto", sostuvo Vélez.

Por su parte, Evelyn reclamó que solo recibió uno de esos pagos. De esta forma, resaltó: "Ellos no reconocen ningún otro pago más y dicen, hasta el día de hoy, no saber que paso ni donde está la plata".

En ese momento, Nazarena reaccionó en vivo: "Evelyn. ¿Te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente porque fuiste muy mala mina. Te comportaste muy mal conmigo.”

Y agregó: "Yo no me merecía que me hicieras el escrache que me hiciste. De verdad, me parecés mala leche".

Von Broke respondió: "Vos deberías haber tenido la empatía". Sorprendida y descolocada por la respuesta de Evelyn, Nazarena estalló en furia y llanto: "¡Pero chup...las dos tetas, pelot...! ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿No te das cuenta? ¿Vos querés que yo vaya a pagar algo que ya pagué? ¿Vos escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué yo tenga empatía con vos? ¿De verdad? ¿Por dos bolos de mier...? Me tendría que haber ido".

Evelyn redobló la apuesta y respondió: "Este golpe bajo lo voy a dejar de tu lado". Y agregó en tono desafiante: "Mirá, hagamos una cosa, Naza, regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y se terminó, porque la verdad en esos términos no se puede hablar".

Fue en ese momento cuando el conductor del programa, ante la reacción de Nazarena, decidio finalizar la charla telefónica y abrodar el tema en otro momento.

