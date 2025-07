Los mejores momentos de Ozzy Osbourne en Argentina

El espectáculo inició con Paranoid y I Don't Know; continuó con un compilado de Black Sabbath que incluyó a Sabbath Bloody Sabbath, Iron Man, Sweet Leaf y Children Of The Grave; y concluyó con Bark At The Moon.

Tras algunos años de silencio, el 26 de marzo de 2011, el estadio GEBA se inundó de tachas, cuero y jean, aunque el escenario original iba a ser la cancha de Racing Club de Avellaneda, el vocalista celebró sus cinco años de carrera.

En ese concierto, el intérprete sacó a relucir sus dotes de showman y promedió con el clásico de Black Sabbath "Fairies wear boots" del disco "Paranoid" de 1970, "Suicide Solution" y "Road to nowhere". Allí inició su sello: en War Pigs mojó a la gente con una manguera de bomberos.

El 2 de mayo 2015, encabezó el festival Monster of Rock junto a Judas Priest y Motörhead, en Ciudad del Rock en Villa Soldati, frente a más de 35 mil fanáticos.

El concierto se llevó adelante con clásicos del segundo disco de Black Sabbath, Paranoid tocaron "War Pigs", "Iron Man", "Rat Salad" y "Paranoid", y temas de su etapa solista como "Crazy Train", "Suicide Solution". Allí repitió el acto de empapar a los asistentes y con su característica sonrisa añadió: "Son grandiosos".

En 2016 llegó a un encendido estadio José Amalfitani, Vélez. Allí, la banda apareció entre lluvia y truenos en lo que fue la despedida del conjunto ante el público local e inició el espectáculo con su canción homónima.

En este espectáculo, Osbourne realizó un best of de su propia carrera interpretado en vivo en poco más de hora y media donde retomó “Fairies Wear Boots”, “After Forever” e “Into the Void”.

Pero lamentablemente todo lo bueno tiene un final y antes de la pandemia, en 2018 Ozzy volvió por última vez al Estadio Obras, con su despedida “No More Tours 2”, donde deslumbró con efectos láser, un fuerte sonido, pantallas y reiteradas ovaciones .

Convocó a 9.500 personas y agotó cada ticket con una introducción visual que permitió repasar su carrera solista, mostró fragmentos de videoclips y un mashup de canciones.

El line up estuvo compuesto por Bark at the Moon, seguido por Mr. Crowley, I Don´t Know y Suicide Solution; se promedió con I Don´t Know y War Pigs; y por último, Road To Nowhere rememoró un momento melancólico entre los allí presentes.

La despedida de Ozzy Osbourne

En 2020 el músico fue diagnosticado de párkinson y se había sometió a un estricto entrenamiento para encabezar el 5 de julio un gran concierto en Birmingham llamado Back To The Beginning.

Ese día, Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios en un show que se anunció como su última presentación con los miembros originales de Black Sabbath, que no se juntaban en vivo desde hace dos décadas.

El cantante, junto con el bajista original de Black Sabbath, Geezer Butler, el baterista Bill Ward y el guitarrista Tony Iommi, aparecieron juntos en el escenario por primera vez en dos décadas en Birmingham, Inglaterra, en un show que se anunció como su “actuación de despedida”.

En su "last dance" también se subieron al escenario otras leyendas del rock y el metal, como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer y Alice in Chains, entre otros, todos para rendir tributo a una de las bandas fundacionales del heavy metal y el hard rock.

El líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, Tom Morello de Rage Against the Machine y el baterista de Blink-182, Travis Barker, también hicieron apariciones especiales en el escenario durante las horas que duró el concierto. Steven Tyler, de Aerosmith, también se subió al escenario para cantar con Morello “Whole Lotta Love”, de Led Zeppelin.