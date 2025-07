La jugada del "falso impuesto" de Mercado Libre contra el gobierno de Santa Fe

“En julio, Mercado Libre les incrementa las comisiones a micro y pequeños, lo cual es contrario al compromiso asumido dos meses antes. Con la excusa de un aumento de impuesto que no existe, aumenta a los comercios las comisiones”, explicó en El primero de la mañana de LT8 el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.

olivares 2.jpeg El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, habló sobre la discusión con Mercado Libre

El ministro sostuvo que hubo un “falso traslado de impuestos” que generó perjuicio a las empresas posiblemente favorecido por una posición dominante. “Esta posición dominante ha hecho que, paradójicamente, mientras evitaban tener suba de impuestos le trasladaban aumentos de comisiones cuando no tenían subas. Le trasladaron aduciendo un aumento que no hubo. Como son contratos por adhesión, es decir, no hay negociación, hay otra gravedad”.

En cuanto a posibles sanciones, Olivares optó por esperar un gesto de la empresa y que ella misma vea el incumplimiento que realizó. “Ustedes se comprometieron a otorgar beneficios y están haciendo lo contrario. No se puede tener una ventaja y no cumplir”.

El recorte narco

El gobierno jugó en su momento una carta pesada: acusó que los dispositivos de cobro electrónico de Mercado Pago facilitan la actividad narco. Esto generó un comunicado de la empresa repudiando la acusación.

“No estamos imputando la actividad concreta pero sí que dejaban sin los debidos cuidados los requisitos de los usos de la actividad financiera”, explicó Olivares. “Se está viendo que en los procedimientos de fiscales y fuerzas de seguridad, donde se toman fotos de los secuestros. Se empieza a ver cada vez más presente los dispositivos de cobro electrónico además de los estupefacientes o armas”.

“Esos dispositivos no lo puede usar cualquier persona, sino que se entrega a un comercio por lo tanto debe haber una diligencia de que se entrega a un comercio lícito en un determinado punto y aparece como parte instrumental en una actividad ilícita del tope de las perseguidas”, finalizó.