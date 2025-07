Locomotora Oliveras sigue en estado crítico y advierten por posibles secuelas

Los médicos lo habían anticipado: al no haber mejoría en los primeros días, las esperanzas de una recuperación se van diluyendo, y a esto se suman datos concretos brindados por los médicos que la asisten .

El jefe de terapia intensiva del Hospital Cullen, Néstor Carrizo, remarcó que "no hubo grandes cambios" en las últimas 72 horas, y que los signos vitales de Oliveras se mantienen dentro de parámetros aceptables. “Lo positivo es que logramos evitar que el cuadro derivara en una muerte encefálica por hipertensión endocraneana, algo que era uno de los mayores riesgos iniciales”, afirmó.

Respecto al manejo de la sedación, el médico señaló que se ajusta en función de la evolución del cuadro. “El manejo de la sedación en una paciente neurocrítica como ella depende de su respuesta clínica. Se hacen pequeñas ventanas y la respuesta neurológica también presenta fluctuaciones", dijo.

“Clínicamente, se encuentra estable desde el punto de vista de los controles de presión, oxigenación y con un seguimiento neurológico permanente. Es un cuadro muy fluctuante, que cambia hora a hora”, explicó.

Posibles secuelas del ACV

El ACV que sufrió Oliveras fue provocado por un coágulo que obstruyó la arteria silviana, lo cual interrumpió el flujo sanguíneo en una zona crítica del hemisferio izquierdo del cerebro. “Puede deberse a un coágulo formado en otra parte del cuerpo, como el corazón o la arteria carótida, que luego migra y bloquea una arteria más pequeña”, explicó Carrizo.

Aun con este panorama de estabilidad, el pronóstico sigue siendo reservado. “Es una paciente que sigue en estado crítico, dependiente de la asistencia respiratoria, de medicamentos cardiovasculares y de múltiples cuidados integrales. Es una situación límite", aseguró el jefe de Terapia.

Sobre el daño cerebral, el médico confirmó que se trata de una zona irreversible del hemisferio izquierdo, que regula la movilidad del lado derecho del cuerpo y funciones como el lenguaje. “Estamos tratando de preservar el resto del cerebro que no ha sido afectado ni por el infarto ni por el edema”, sostuvo.

Consultado sobre una eventual reducción de la sedación, Carrizo advirtió que los tiempos del cerebro no son inmediatos. “Pueden pasar días o semanas. No esperamos cambios bruscos. El objetivo es mantener la estabilidad y evitar cualquier retroceso”, concluyó.

Por ahora, el equipo médico sigue concentrado en preservar su vida. Las próximas decisiones dependerán de cómo evolucione su estado neurológico y sistémico.

Qué dijo el hermano de Locomotora Oliveras

Jesús Oliveras, hermano de Alejandra "Locomotora" Oliveras, confirmó que el estado de la exboxeadora "es completamente crítico". La deportista se encuentra en una fase crítica desde que fue ingresada al nosocomio con síntomas severos.

“Es un daño irreversible. Ya tenía daño en el cerebro, muy afectado. No puede estar sin respirador”, confió Jesús, y agregó que "el estado es completamente crítico".

Asimismo, y en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Oliveras puntualizó que "tiene daño en el tronco cerebral, que es la parte que están los signos vitales: la respiración, la tensión, los movimientos inconscientes. Es una de las partes más importantes".

"Nadie está preparado para responder de manera instantánea. Nos reunimos con los hijos, nos damos fuerzas y esperamos, tenemos fe, la acompañamos. Es lo único que puedo decir. El día a día", agregó.

Jesús Oliveras remarcó además que "Ella siempre estaba haciendo gimnasia. Siempre tenía que hacer algo: correr, caminar, hacer pesas. No tomaba alcohol. Una persona muy sana. La verdad que no lo entiendo, no lo entiendo".

Por otra parte, sostuvo que Alejandra "Como hermana es una genia. Tuve la gran suerte de acompañarla en su gran aventura del boxeo, en toda su carrera. Nunca he visto una mujer con tanta fuerza. Éramos como el Quijote y Sancho Panza".

Locomotora Oliveras, una persona muy querida

Oliveras tiene 47 años. La exboxeadora ganó campeonatos mundiales en cuatro categorías de peso. En los últimos años se convirtió en un personaje mediático muy querido. Es una impulsora de la vida sana y de los mensajes de ayuda para quienes pasan momentos duros. Ella siempre hace referencia a cómo ha ido superando situaciones extremadamente difíciles en su vida como una historia larga de pobreza y violencia de género. Pero nuevamente le tocó enfrentar un enorme desafío, en este caso de salud.

Desde que tuvo el ACV se encuentra en estado crítico. El seguimiento es permanente, tanto en la evaluación clínica como en estudios por imágenes del estado de su cerebro y de otros órganos.El hospital que depende de la provincia tiene una tecnología y un equipo profesional "acorde" en la Unidad de Stroke (ACV) para tratar este tipo de casos, dijo el director del nosocomio.

¿Cuándo fue el ACV de Locomotora Oliveras?

Oliveras fue atendida en un Samco de la capital santafesina en las primeras horas del lunes y luego fue derivada a la guardia del Cullen, donde de inmediato la internaron en terapia intensiva por la magnitud de los síntomas. Las evaluaciones que se vienen haciendo en estos días permiten advertir que, quizás, el ACV isquémico provocado por un coágulo cerebral empezó en la noche del domingo.

Se desconoce hasta el momento si la paciente tuvo algunas señales que no logró advertir hasta el lunes, cuando se levantó para asistir a la jornada de apertura de Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe y fue ayudada por su hijo: tenía medio cuerpo paralizado y estaba en un estado confusional.

El tiempo en el que se llega a un centro de salud para iniciar el tratamiento adecuado para un ACV es crucial. Se sabe que se pierden hasta 1.900.000 neuronas cerebrales por minuto cuando se interrumpe el flujo sanguíneo que irriga una parte del cerebro. El daño por falta de nutrientes y oxígeno puede llevar a un desenlace fatal o dejar secuelas irreversibles. El ACV es la primera causa de discapacidad neurológica en la Argentina.

Ya internada, la exboxeadora sufrió un edema que le produjo una hipertensión cerebral y fue operada de urgencia. Desde entonces no mostró cambios, su estado es crítico pero estable.