Una mujer pide que la Justicia la proteja porque tiene miedo que su ex pareja la asesine

" No puede verme por una denuncia que hice, pero lo cruzo todos los días . Hice las denuncias en Fiscalía y en la policía, pero me responden que debo tratarlo como un problema de pareja. Me desestimaron una denuncia y ni siquiera me dieron un botón de pánico" dijo aterrada.

La situación se remonta a 2023, cuando la relación de Alejandra y Víctor comenzó a complicarse: “En octubre me separé y como es policía y me amenazó, hice una de las denuncias en Asuntos Internos de la Policía". Antes, en 2022, el vínculo ya era conflictivo.

"Él me había amenazado y me tomó violentamente del pelo durante una discusión que tuvimos en San Martín y Uriburu ", comentó la mujer. La relación se fue desgastando y comenzaron las acusaciones cruzadas: "Cuando hice las denuncias lo detuvieron por violencia de género. Esto fue el 18 de octubre de 2022, estuvo un par de días detenido y le sacaron el arma, pero creo que lo pusieron en una gestión administrativa".

Años de conflicto

Meses después y ya entrado 2023, la pareja volvió a reunirse. Un día de semana, según contó, Víctor la citó con una excusa cualquiera a un bar y cuando ella subió al auto del policía, éste la llevó a la seccional 15ª y la denunció con el argumento que ella le había pegado. En ese momento, ella reaccionó y presentó otra denuncia.

Entre idas y venidas, la relación se interrumpió, pero en 2024 se reencontraron. "Me dijo que me extrañaba, que quería que volviéramos y me invitó a su casa a cenar, me dio la llave. Charlamos mucho y volvimos. Al tiempo decidí cortar y cuando fui a su casa a buscar mis cosas, entre ellas mi perrita, llamó a la policía y dijo que yo había entrado sin permiso", recordó Alejandra.

Siempre de acuerdo a su relato, pasó varias horas detenida. La hicieron "desnudarse" para revisarla, la mantuvieron "esposada en un calabozo con otra mujer y dos hombres" y le "abrieron una causa". Sobre aquel día, comentó: "Cuando le pedí a una policía que me quitara las esposas, me enteré que la agente que me había esposado se fue de la seccional y aparentemente había perdido la llave. Después no sé cómo me liberaron las manos”.

A lo largo de todo el conflicto, Alejandra fue a Asuntos Internos a denunciar la situación y luego a la Fiscalía. La mujer sostuvo que cuando inició los trámites en este último lugar, le informaron que sobre ella pendía una causa por lesiones leves y, según ella, fue por una denuncia de su expareja, pero a su vez figuraba, merced a sus propias denuncias, como víctima de violencia de género. Ella trabaja en agencias de seguridad y una causa penal, por mínima que sea, la condiciona para su trabajo, de modo que solían rechazarla. Pudo revertir esa situación y la causa en su contra ya fue archivada en junio pasado.

Denuncia y desestimación

Por otro lado, según contó indignada; la Fiscalía desestimó las denuncias contra Víctor y los policías que detuvieron a la mujer en junio de 2024. La decisión se debe a que faltan "elementos serios y verosímiles para iniciar una investigación". Algo similar ocurrió en Asuntos Internos con las acusaciones hacia el exuniformado.

Por otro lado, Alejandra resaltó que los miembros de la dirección especial de la policía le dijeron: "Esto debe arreglarse en la pareja". De esa manera, también consideró que la denuncia presentada allí tampoco va a prosperar.

Así fue que Alejandra trajinó los pasillos del Centro de Justicia Penal y a cada funcionario y fiscal que la atendía le planteaba lo mismo: "Tengo miedo, me siento en riesgo y creo que no se respetaron mis derechos". Hasta el momento no consiguió respuestas. "No me dieron ni un botón de pánico, ni un teléfono al cual llamar y ni pensar en una custodia", señaló. La pregunta que se hace ella es la que se formulan todas las mujeres en riesgo: "¿Y si me mata?".