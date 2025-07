Encontraron otra ballena varada, esta vez en el Paraná: por qué se desvían hacia los ríos

>> Leer más: Encontraron otra ballena encallada en la costa de Buenos Aires

Hipótesis sobre la aparición de ballenas

El ejemplar de ballena jorobada que apareció en Zárate fue producto de su colisión con un barco.

Iñiguez explicó que se dio de manera involuntaria y profundizó: "Son accidentes que se dan en el mar. Y cuando se dan, si el barco no viene con mucha carga, los animales quedan «colgados» en el bulbo de proa (sector delantero del casco de un barco que está abajo de la línea de flotación) hasta que frenan en algún puerto. Seguramente, el primero en el que se detuvo este barco fue Zárate y, al momento de detenerse, la ballena empezó a flotar y se desenganchó".

Sobre las ballenas jorobadas, Iñíguez detalló que es común que estos ejemplares remonten el río y que las apariciones de esta especie "está siendo más frecuente". Sobre ello, expuso un posible motivo: "Las poblaciones de ballenas están recuperándose y es probable que tengamos situaciones como estas a lo largo del litoral marítimo argentino".

ballena jorobada Ejemplar de ballena jorobada. Paul Hilton / Greenpeace

Distinta es la situación de las ballenas sei, explicó el especialista. Esta especie se encuentra en aguas profundas y su ruta migratoria comprende la extensión entre el océano Atlántico sur y Brasil. Aún no se determinaron las causas sobre su aparición en la ribera bonaerense aunque sí se trazaron algunas hipótesis.

El titular de la Fundación Cethus contempló la posibilidad de que los animales hayan estado enfermos o que una tormenta importante mar adentro los pudiera desviar de la ruta migratoria mencionada.

Al llegar a la zona del río, el área desconocida les juega en contra: "Por ser aguas de tan poca profundidad, se encuentran con bancos de arena y quedan varados". De todos modos, aclaró que es normal que se adentren en los ríos a explorar y recordó que, con las apariciones que se dieron este mes, se encontraron cinco ejemplares de ballenas sei en los últimos 15 años en el Río de la Plata.

>> Leer más: Una ballena remontó el río Paraná hasta Escobar, pero no sobrevivió

Lenta repoblación de ballenas

La situación actual de las ballenas en el país muestra un panorama alentador. La repoblación de las especies es un hecho, pero Iñíguez marcó que "todas las especies de ballenas están muy lejos de alcanzar los niveles de población de hace 200 años, previo a cuando comenzaron las capturas".

Las ballenas en general sufrieron capturas hasta una moratoria comercial llevada a cabo por la Comisión Ballenera Internacional (CBI, de la que Argentina forma parte como uno de los 88 países miembros) que se concretó en 1986. El puntapié de la propuesta se dio en1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente Humano que se celebró en Estocolmo (Suecia). Allí se aprobó una recomendación para implementar una moratoria de diez años sobre la caza comercial de cetáceos, con el fin de que las ballenas pudieran recuperar su población. Para ese entonces, varias especies ya estaban en peligro de extinción.

Actualmente, Noruega e Islandia son algunos de los países miembros de la CBI que promueven la caza comercial de ballenas. Otro de los estados en la misma postura era Japón, que en 2018 anunció su retiro de la comisión y que caza unas 400 ballenas por año bajo la figura de caza para fines científicos. Este argumento se sancionó a pesar de la moratoria y es el que usa el país asiático para llevar a cabo la actividad, el cual es objetado por decenas de organizaciones ambientalistas que afirman que se trata de una suerte de pantalla para justificar la matanza de estos animales.

caza de ballenas Una ballena capturada por un barco japonés Kate Davison / Greenpeace

"La ballena sei es una especie amenazada y está en plena recuperación. La jorobada también fue muy capturada, especialmente en aguas antárticas y en (las islas) Georgias del Sur. También está en plena recuperación, pero su situación es mejor que la sei", detalló Iñíguez.

El especialista remarcó que en caso de encontrar animales varados vivos o muertos en las costas, se debe dar inmediato aviso a Prefectura. Y, fundamentalmente, no se los debe tocar: "La posibilidad de encontrarlos es bastante frecuente, no sólo delfines o ballenas sino tortugas, aves marinas o lobos marinos. No hay que tocarlos porque pueden transmitir enfermedades y, si están vivos, las personas pueden transmitirle enfermedades a ellos".