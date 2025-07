La Joaqui rompió el silencio: por qué ya no comenta "La Voz Argentina" en redes

"La Voz Argentina" conquista todas las noches desde la pantalla de Telefe y arrasa con el rating. Ahora bien, su éxito no solo se refleja en los números de audiencia, sino también en las redes sociales, donde cada noche los usuarios, los participantes e incluso los jurados comparten memes, chistes y opiniones.

Ya es sabido que los constantes memes sobre Luck Ra y Nico Occhiato son los que más repercusión generan en plataformas como X (ex Twitter). Sin embargo, en las últimas horas, otra figura famosa acaparó la atención: La Joaqui, pareja de Luck Ra , quien recientemente publicó un tuit explicando por qué ya no hace comentarios sobre el programa en redes sociales.

Los memes de La Joaqui

Desde que comenzó el reality show, la cantante de RKT comparte en redes sociales divertidos tuits relacionados con su pareja Luck Ra, quien forma parte del jurado.

En sus publicaciones, La Joaqui suele utilizar el personaje de la dragona de la película Shrek, la novia del burro, como una forma irónica de representarse a sí misma, mientras que asocia a Luck Ra con la figura del burro.

Casi siempre, sus chistes giran en torno a comentarios celosos sobre las concursantes mujeres que se suman al equipo de su pareja.

Embed Así de celosa me siento #LaVozArgentina pic.twitter.com/yvkDTJ8Kmv — La Joaqui (@medicenlajoaqui) July 2, 2025

Embed La de cuello ortopédico viendo como se va con la de bukaneras que canta como princesa pic.twitter.com/oOjmM3kotf — La Joaqui (@medicenlajoaqui) July 4, 2025

Embed Y aún así me quedé.

Si alguno necesita un abrazo; mi marido anda repartiendo. pic.twitter.com/1d4Tqp0EF7 — La Joaqui (@medicenlajoaqui) July 10, 2025

Por qué La Joaqui ya no habla de "La Voz Argentina"

En el último tiempo, la cantante dejó de publicar chistes relacionados con el programa de televisión y una fanática lo notó.

“Necesito un twit de la Joaqui cheeee #LaVozArgentina”, compartió la suuaria. Rapidamente, La Joaqui le respondió y explicó los motivos de su ausencia en la red social.

“Ya no hay más memes de La Voz Argentina”, comenzó la artista. Luego, explicó: “porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy”.