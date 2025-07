El divertido diálogo de una joven con Lali en "La Voz Argentina": "Yo también fui monja"

Luciana Garombo sorprendió al contar que vivió recluida en un convento durante seis años. Su historia generó un particular ida y vuelta con Lali Espósito

"La Voz Argentina" cierra la etapa de audiciones a ciegas , en la que los jurados fueron completando sus equipos y cada vez se encuentra mas cerca la fase de "Las batallas". A lo largo de estas audiciones, varios concursantes no solo destacaron por su talento, sino también por las curiosas historias personales que compartieron.

Ahora bien, lo que más sorprendió fue la confesión que Luciana hizo tras su presentación: fue monja durante seis años en un monasterio en Rio Cuarto. Este detalle no paso desapercibido por los jurados quienes reaccionaron sorprendidos a la confesión. De hecho, Luciana generó un divertido intercambio con Lali Esposito que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La presentación de Luciana Garombo

“Mi número tenía el 19, la audición en Córdoba fue el 19 y yo soy muy devota de San José. San José se celebra el 19 de marzo… y acá estoy”, comenzó diciendo Luciana Garombo, la joven cordobesa que sorprendió con su historia en La Voz Argentina.

Luciana tiene 31 años, es oriunda de Alejandro Roca y, según contó, le gusta jugar al fútbol y se considera muy sensible. Acompañada por sus padres durante su presentación, su papá recordó: “Un día me dijo: ‘Quiero dejar el teatro para ser monja’”.

Fue entonces cuando Luciana reveló que vivió como monja durante seis años en una comunidad religiosa contemplativa. “Lo que he hecho lo hice desde el corazón he intentado de discernir y pasar por el corazón las cosas que sentía y que se me presentaban”, explicó.

Y agregó: "No me estaba sintiendo plena. No fue una decisión fácil de tomar. Salí con nuevas búsquedas".

Embed

La audición y el intercambio con Lali Espósito

Hacia el final de la canción, Luciana logró conquistar al jurado y consiguió que Soledad Pastorutti presionara el botón para sumarla a su equipo. Fue entonces cuando reveló su historia de vida.

“Fui monja durante seis años”, confesó Luciana. Su sinceridad dio paso a un divertido momento protagonizado por Lali Espósito, quien no dudó en intervenir con humor: “¡Yo también fui monja! Falsa monja”, bromeó, haciendo referencia a su papel en "Esperanza mía", la exitosa telenovela en la que interpretaba a una joven que se hacía pasar por religiosa.

Luciana explicó que durante esa etapa vivió en el Monasterio de la Visitación de Santa María, en Río Cuarto y aprovechó para comparar su experiencia con la de la ficción protagonizada por Lali: “No era una vida activa como la de Lali, que tenía un colegio”, dijo entre risas.

Entonces, La Sole intervino para aclarar: “Vos estabas más encerrada, más dedicada a la oración”, a lo que Luciana respondió: “Sí, veía gente… pero no tan seguido”.

“Ya no soy hermana, soy hermana de todos”, dijo antes de retirarse del escenario.

Embed

>> Leer más: La Joaqui rompió el silencio: por qué ya no comenta "La voz Argentina" en redes