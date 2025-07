En lo que va del año ya cancelaron 52 series: ¿cuáles son?

Embed - The Franchise | Official Trailer | Max

Otra pérdida para lamentar es la de “Hysteria!”, de Peacock, y distribuida en esta parte del mundo por HBO Max. Una serie muy buena que retomaba la era del satanic panic en Estados Unidos (en los ochenta, hubo conspiranoia generalizada sobre la existencia de cultos satánicos) para contar una historia de adolescentes metaleros, con un tinte sobrenatural. Julie Bowen (“Modern Family”) y Anna Camp (“Pitch Perfect”) la rompían en el rol de madres en una comunidad de pronto tomada por una supuesta presencia demoníaca.

Los fanáticos locales ni llegaron a celebrar el regreso de “Frasier”, la clásica comedia de los noventa. El reboot, con gran parte del elenco original (incluyendo a Kelsey Grammer en el rol protagónico), llegó a tener dos temporadas pero la nostalgia no fue suficiente para mantenerla en el tiempo.

Un final no tan lamentable es el de “The Sandman”, que estrena su segunda y última temporada este mes. Adaptada de la celebrada obra del escritor Neil Gaiman, tenía detractores incluso entre los fanáticos. Pero después de que se conocieran múltiples denuncias de abuso contra Gaiman en la segunda mitad de 2024, Netflix anunció que descontinuaría el proyecto.

Algunas típicas series “de cadena”, o “network television” (tipo “Law and Order” o “CSI”), vinculadas a los canales tradicionales, también corrieron una suerte similar. Todas están construidas sobre formatos ya establecidos y conocidos por el público, generalmente centradas en alguna fuerza de seguridad yankee, con spinoffs que no funcionan tan bien como las originales. “FBI: Most Wanted”, “FBI: International” y “S.W.A.T” estuvieron entre las canceladas de 2025, antes de que se llegaran a conocer.

Hablando de adaptaciones, un fracaso anunciado era el de “Cruel Intentions”, la icónica película de 1999 (basada libremente en la novela francesa “Amistades peligrosas”). El filme, protagonizado por Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Ryan Phillippe y Selma Blair, era muy de su época y por eso funcionó. La serie intentó retomar un tono que no parece ser actualizable y fue cancelada después de una temporada.

Y si de jóvenes universitarias se trata, llegó el final de “Sex Lives of College Girls”, después de su tercera temporada. Una comedia bien lograda que se centraba en cuatro amigas en una universidad de élite, y sus experiencias vinculares, incorporando cuestiones de raza y clase sin ser panfletarias. La actriz y cantante Renee Rapp anunció que esta sería su última temporada (por su carrera en ascenso como popstar), y de cierta manera marcó el fin. Otra de las protagonistas era Pauline Chalamet, la hermana de Timothée, que demostró talento para el humor en su primer rol principal.

Los que tampoco duraron, y por suerte, fueron los forzados spin-offs de “Citadel”, la fallida serie de los hermanos Russo para Amazon Prime Video. Los Russo se convirtieron en una suerte de superestrellas de la cultura pop tras dirigir algunas entregas clave del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), como la celebrada “Avengers: Endgame”. Pero no pudieron trasladar ese éxito a nada más. Gastaron una millonada en “Citadel”, una serie de ciencia ficción y espionaje que nunca despegó, y las derivadas “Citadel: Diana” y “Citadel: Honey Bunny” corrieron la misma suerte, para sorpresa de nadie.

Varias grandes apuestas de Netflix también vieron su final abruptamente, algunas con mayor merecimiento que otras. “The Residence” (“La residencia”), protagonizada por la ganadora del Emmy Uzo Aduba (“Orange is the new black”, “En terapia”) y acompañada por un gran elenco. Una serie bastante bien hecha sobre una detective poco ortodoxa que tiene que resolver un asesinato en la Casa Blanca. Era entretenida pero no llegó a convocar masivamente al público.

Algo parecido ocurrió con dos series que, por distintos caminos, intentaron subirse a la ola de las series médicas, un subgénero con su propia historia. En “Doctor Odyssey”, Joshua Jackson era el médico de un crucero y tenía el desafío de atender casos propios del contexto, apelando al costado más “House” (casos raros, circunstancias particulares). “Pulso” buscaba subirse al lado más “Grey’s Anatomy” de este género: un grupo de residentes en un hospital de Miami y unas historias de amor telenovelescas.

La mala suerte de ambas, además de ser bastante mediocres de por sí, fue estrenarse en el año en que HBO Max lanzó “The Pitt”, la serie médica que busca retomar el espíritu realista de “ER” (fundadora inequívoca del subgénero), y centrarse en las problemáticas que enfrentan los profesionales de la salud en un hospital público de Estados Unidos, sobre todo después de la pandemia del Covid. Fue celebrada por la crítica, elegida masivamente por el público en todo el mundo, y ya está confirmada para una segunda temporada.