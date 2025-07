De La Voz al altar: un coach y una participante se casaron en secreto tras años de romance oculto

De alumna a esposa en La Voz España

El cantante Pablo López y su actual esposa, Laura Rubio, se conocieron en la edición 2017 del reality show La Voz España. En aquel entonces, López formaba parte del panel de coaches, es decir, era uno de los encargados de seleccionar y formar equipos con los participantes que más les llamaran la atención, para luego guiarlos y entrenarlos a lo largo de la competencia.

Lo cierto es que el primer encuentro entre ambos se dio durante la audición a ciegas de Laura, quien por entonces tenía 23 años. La joven malagueña impresionó con su talento cuando interpretó "You are so Beautiful" y fue elegida por Pablo para formar parte de su equipo.

Laura Rubio logró avanzar en el certamen hasta llegar a la semifinal.

Un romance secreto

El romance entre la ex alumna y su coach se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Aunque no se sabe con precisión cuándo comenzó la relación, la primera vez que fueron vistos juntos fue en 2020.

Durante la pandemia, el vínculo salió a la luz casi por accidente, cuando Laura Rubio apareció en una transmisión en vivo que Pablo López realizaba desde su casa. Fue entonces cuando el público descubrió que convivían.

Desde aquel momento, la pareja fue captada en varias ocasiones por las cámaras de los paparazzis, aunque siempre mantuvieron un perfil bajo. Laura no tiene redes sociales públicas y Pablo nunca comparte fotos con ella en su cuenta de Instagram.

