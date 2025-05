Carmen Barbieri en terapia intensiva: "Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho"

>>Leer más: Carmen Barbieri y Marcelo Polino, evacuados de un avión por una amenaza de bomba

La palabra de Carmen Barbieri

Frente a la preocupación por su delicado estado de salud, Carmen Barbieri se comunicó con Guillermo Barrios y relató con detalle el episodio que la llevó a ser internada de urgencia.

A través de un audio de voz, comentó: “Estoy sin dolor por suerte. Tuve dos episodios a las cinco de la mañana. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho, me despertó el dolor y me costaba respirar”.

Según detalló, luego de tomar una aspirina logró descansar por unos minutos. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana volvió a sentir la misma punzada en el pecho. “Llamé a Melanie, que es mi magia y mi secretaria y le dije “Vení a buscarme y llévame a Zabala”", explicó.

“Yo no se si había tenido un infarto o si estaba haciendo un infarto”, detalló Barbieri.

Para tranquilizar a sus seguidores la conductora agregó: “Tengo bien el corazón, si hubo un infarto fue chiquitito, por eso me internaron”. “La zona esta impecable. Esta todo perfecto”, cerró la conductora.

