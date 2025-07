Benjamín Vicuña y La China Suárez: del motorhome y la familia ensamblada al escandaloso posteo

Ella sospechaba algo. No era la primera vez que intuía una infidelidad por parte de su marido, así que la lluviosa noche del viernes 11 de diciembre, la modelo se apersonó al lugar de filmación para sorprender a Vicuña. Pero la sorpresa se la llevó ella al ingresar sin aviso al motorhome en el que se encontraba el actor chileno junto a la China. “Vi lo peor que puede ver una mujer”, “Había olor a sexo”, “Él estaba desnudo sobre ella”, “Ella se tapaba las tetitas”, fueron algunas de las declaraciones que Pampita fue haciendo después de ese episodio, que terminó con una fuerte discusión entre Vicuña y ella.

Tratando de apaciguar el escándalo mediático, la China salió a dar otra versión de los hechos a la prensa. Según contó, ella estaba descansando en el motorhome, tapada por “una mantita amarilla” que se había traído de Nepal y estaba “comiendo una palta”, cuando Pampita ingresó hecha una furia. Y, según sus dichos, todo lo demás no sería más que una fantasía, producto de los celos enfermizos de la modelo.

A pesar de las desmentidas iniciales, meses después la pareja blanqueó la relación. La noticia generó revuelo, pero con el tiempo lograron consolidarse como una familia: tuvieron dos hijos, Magnolia (2018) y Amancio (2020). Vivieron juntos, compartieron proyectos laborales y protagonizaron campañas y series donde incluso llevaban al guion algo de la tensión que los unió.

Durante años, fueron una de las parejas más fotografiadas y seguidas del espectáculo nacional. A lo largo de su vínculo, compartieron pantalla en producciones como Argentina, tierra de amor y venganza y Terapia Alternativa. También protagonizaron campañas de moda, convivencias familiares y postales románticas que ocuparon la portada de más de una revista.

china.suarez.JPG La China con sus hijas Rufina y Magnolia.

Sin embargo, en agosto de 2021 la relación llegó a su fin. Ambos lo comunicaron a través de redes sociales, con un tono respetuoso y agradecido. Vicuña publicó un mensaje en el que afirmaba que seguían unidos por el amor a sus hijos. La China también se expresó de manera conciliadora.

El casamiento que no fue

Cuando la actriz estaba embarazada de la primera hija de la pareja, Benjamín le hizo una romántica propuesta de casamiento: se arrodilló frente a ella sobre la ventana de la casa de campo que tiene en Chile y le preguntó si quería pasar el resto de su vida con él. “Fue mágico”, recordó Eugenia tiempo más tarde. No obstante, nunca pusieron fecha de boda. Según fueron contando en distintos momentos siempre surgían otros proyectos que dilataban la celebración.

china.benjamin.jpg La China y Vicuña estarían separados hace ya un tiempo.

“Fue un año muy intenso de lo laboral, con mucho viaje. No nos corría nada, yo tengo mi familia súper consolidada. Con mi mujer, viviendo juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que queremos hacer bien, lo queremos hacer lindo. No lo tenemos descartado. Lo queremos hacer en un lugar apropiado”, dijo Vicuña en noviembre de 2019 explicando por qué aún no habían planificado su casamiento.

Hasta que en septiembre 2020 -tres años después de aquella propuesta- la ex Casi Ángeles aclaró que la boda ya no era un plan de la pareja. “Ya está, ya fue. ¿Para qué? Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta. Después divorciarse es un lío...”, aseguró deslizando la posibilidad de que podría separarse del padre de sus hijos menores.