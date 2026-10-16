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Verdecchia: "Ni cuando fui intendente ni ahora como senador voy a ceder ante las mafias"

El senador provincial por el departamento Belgrano reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y reclamó un mayor compromiso de la Justicia en las investigaciones sobre las organizaciones dedicadas al microtráfico de estupefacientes

16 de octubre 2026 · 19:51hs
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El senador provincial Pablo Verdecchia.

El senador provincial Pablo Verdecchia.

En el marco de la puesta en funcionamiento de la nueva oficina del Centro Territorial de Denuncias en Armstrong, el senador provincial Pablo Verdecchia se refirió a la problemática del narcotráfico en la ciudad y destacó la importancia de que los vecinos cuenten con herramientas para denunciar de manera anónima los puntos de venta y distribución de estupefacientes.

Consultado sobre los ocho allanamientos realizados días atrás en la mencionada localidad, Verdecchia expresó su preocupación por el desarrollo de la investigación judicial.

“Solicité una audiencia con el fiscal y el juez que intervinieron en la investigación y dispusieron estas medidas para trasladarles nuestra preocupación por lo que consideramos una falta de compromiso real de la Justicia para investigar e ir a fondo contra este flagelo, como así también por las falencias en la PDI (Policía de Investigaciones)”, manifestó.

En relación con el desempeño de la fuerza de investigaciones, el legislador agregó: “Celebramos los cambios en la PDI del departamento, dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Eran necesarios y esperamos que el nuevo personal se comprometa con las investigaciones”.

En ese sentido, Verdecchia aseveró: “Ni cuando fui intendente ni ahora, desde mi rol de senador, estoy dispuesto a permitir que estas bandas de delincuentes sigan causando tanto daño entre nuestros jóvenes. Es fácil gritar y acusar, pero somos pocos los que nos presentamos frente a un fiscal y ponemos denuncias sobre el escritorio, con nombre y apellido”.

El senador también hizo referencia a las denuncias que presentó personalmente ante las autoridades judiciales: “He denunciado puntos de venta de drogas, aportando nombres y apellidos que nos hacen llegar los vecinos de los barrios donde operan estas bandas. Pero yo no puedo ordenar allanamientos ni detenciones. Esa es una responsabilidad de la Justicia, que debe asumir el rol que le corresponde y dar respuestas a las víctimas”.

Herramienta para denunciar de manera anónima

Durante la puesta en funcionamiento del Centro Territorial de Denuncias en Armstrong, se difundió la línea gratuita 0800-444-3583, opción 3, que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe pone a disposición de los vecinos para denunciar de manera anónima posibles puntos de venta o distribución de estupefacientes.

Del acto también participó Mauricio Maerovich, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, quien destacó la importancia de esta herramienta para facilitar la colaboración ciudadana en la lucha contra el narcotráfico.

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