"Se trata de una estafa procesal"

El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, insistió ayer en que las escuchas ordenadas sobre su teléfono celular se basaron en "una causa prácticamente fabricada en la que engañaron al juez (Nicolás Falkenberg), una estafa procesal". Al respecto, en declaraciones a La Ocho, enfatizó: "No nos pongan en un lugar donde no estamos. Fuimos nosotros los que denunciamos las irregularidades en las horas extras (Ospe). Tenemos más de 700 pases a disponibilidad y más de 200 sanciones administrativas. Y exoneré a más de 160 agentes. Es algo que nunca se hizo en la historia de Santa Fe, y estas cosas no son gratis".