Máximo Kirchner: "Se abrazaron a Guzmán y los dejó tirados"

El líder de La Cámpora fustigó la forma en que el ex ministro se fue de Economía. Expectativas por el discurso de este viernes de Cristina en El Calafate

Tras la salida intempestiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, el Frente de Todos intenta calmar el clima interno, pero sus referentes, en apariciones públicas, siguen pasándose facturas por las divergencias en el rumbo económico que selló el destino del ex ministro. Este jueves, Máximo Kirchner encabezó un acto del PJ de la provincia de Buenos Aires en Escobar y se refirió en muy duros términos a la reciente renuncia de Guzmán. El líder de La Cámpora recordó cuando él dejó la conducción del bloque de diputados del Frente de Todos y comparó su accionar con el del ex titular de Hacienda. “Se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina poniendo la cara otra vez para sacar esto adelante”, aseguró. Y agregó: “Yo no fui a pedirle al presidente que eche a ningún compañero”.