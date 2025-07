El vocero presidencial confirmó el quiebre político entre Milei y Villarruel

"No forma parte del proyecto", aseguró Adorni sobre la vice y titular del Senado de la Nación, aunque aclaró que la situación no afecta la gobernabilidad

El vocero Manuel Adorni habló este jueves del vínculo entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel , a quien desvinculó del proyecto nacional , y aseguró que eso no afecta el normal desarrollo de la gestión libertaria .

“Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte del norte, y Milei considera que no es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa.