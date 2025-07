Bullrich pidió a Villarruel que abandone el Senado y la vice la acusó de integrar una "orga terrorista"

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia ”, fue la primera publicación de Bullrich en sus redes sociales.

Villarruel no se quedó callada, le respondió a la ministra de Seguridad por el mismo canal. Toda la pelea se dio en la red social X , ex Twitter. Allí la vicepresidenta acusó a Bullrich de "haber denigrado la democracia" cuando participó de "organizaciones terroristas".

Previamente, Bullrich había acusado al kirchnerismo de planificar "un golpe institucional en el Senado", plantándole a Villarruel una sesión autoconvocada para "arrebatarle el poder a la Presidencia de la Cámara alta y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos".

La respuesta de Villarruel a Bullrich: "Terrorista"

A través del mismo canal, Victoria Villarruel le respondió a la ministra de Seguridad: "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", comenzó Villarruel, sobre el rol de Bullrich durante la década de los 70.

"Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual", continuó la presidenta del Senado, y agregó: "Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente".

"Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario", expresó Villarruel sobre la sesión de este jueves en la Cámara alta.

Para cerrar, Villarruel mandó a Bullrich a "repasar" la Constitución Nacional: "El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal".

Tensión en el Senado nacional

Senadores peronistas, radicales, una macrista y de bloques provinciales fueron los que reunieron el quórum en la Cámara alta para abrir la sesión en la que los bloques opositores buscan aprobar los proyectos de aumentos de las jubilaciones, declaraciones de emergencias y la coparticipación del impuesto al combustible.

En cambio, el grueso de senadores del PRO, de la Libertad Avanza y algunos radicales no dieron quórum e ingresaron cuando ya había comenzado la sesión, como el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, y el titular del bloque de LLA, Ezequiel Atauche.