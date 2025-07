Los dólares paralelos se entonaron y las acciones bajaron en un día caliente

Del bluff al off. Tras su fiasco con la invitación a comprar dólares, el ministro quedó preso de un alerta de crisis.

Tras un arranque alcista, el dólar mayorista cerró a $1.255, sin cambios respecto del día martes. El tipo de cambio sí subió fuerte en los mercados blue y de futuros. El día después del inquietante off de Luis Caputo sobre la situación económica, que divulgó el conductor Alejandro Fantino, las acciones se hundieron 2,9 %. Los bonos de deuda cerraron con una leve alza.

Las reservas brutas cayeron en u$s 376 millones, hasta los u$s 38.792 millones, el nivel más bajo desde el 12 de junio. La merma respondió fundamentalmente al pago que realizó el gobierno de bonos globales. “No todos impactan en las reservas, los que quedan en el sistema no las bajan”, aclararon fuentes oficiales.